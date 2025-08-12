愛犬在梧桐妹生日前一天過世！　修杰楷曝全家心情：不敢看狗影片

記者黃庠棻／台北報導

女星賈靜雯和修杰楷結婚後，陸續生下2個女兒咘咘、Bo妞，加上大女兒梧桐妹（Angel），一家人感情緊密，日前她養了15年的「狗女兒」miu miu在6月中旬離世，當時她發文「她是個乖巧貼心的寶貝，從來不找麻煩！只有最美好的陪伴！」近日修杰楷受訪時也談及了全家的近況。

▲賈靜雯15年愛犬在6月中旬離世。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

修杰楷近日出席活動受訪時，談及了過世的愛犬miu miu，坦言狗狗在梧桐妹生日前一天過世，病逝原因是「急性腎衰竭」，他透露毛小孩之前都沒事，但因為年紀到了，身體器官逐漸衰退，直言「當時醫生說可以撐到現在已經很厲害，因為牠的身體其實非常痛」。

不僅如此，修杰楷也透露miu miu之前「有好幾次都是被救回來的」，表示因為是老狗所有身體出現很多不同的病症，有一次是「乳腺發炎」，醫生建議開刀，但全家顧及狗狗年紀大，做了很多項檢查與評估，後來成功動手術切掉，後續也恢復得很好，只是最後愛犬仍因為器官衰竭病逝。

▲修杰楷談起已逝愛犬miu miu。（圖／記者周宸亘攝）

談到miu miu的離開，修杰楷表示現在全家都不能看太多狗狗的照片，尤其是有關比熊犬的，直呼「不然會很難過」。