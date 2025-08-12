「小林柏宏」林子宸奪冠C位出道！　激動抱頭痛哭淚吐感言

▲ 「小林柏宏」林子宸再戰選秀《AFTER SCOOL》奪冠。（圖／天空娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

「小林柏宏」林子宸再戰選秀《AFTER SCOOL》強勢掄元，不負眾望以最高分奪冠並站穩C位，將與Li.an、鄭元昕、周孟潾、萊恩共組男團出道，並將發行紀念專輯《Cerememory》與舉辦簽售會，林子宸先前賽事中多次奪得MVP，這次總決賽毫無懸念地以最高分勇奪冠軍寶座，他在台上激動高呼榮幸又幸運，並將這份榮耀歸功於粉絲：「這個名次是所有粉絲與我一起得到的，真的很謝謝大家的支持，我會繼續努力，持續成長，讓喜歡我的人為我驕傲，也讓更多人認識我。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 林子宸將與Li.an、鄭元昕、周孟潾、萊恩共組男團出道。（圖／天空娛樂提供）



作為人氣冠軍，林子宸的粉絲應援團座無虛席，當他奪冠那一刻，全場高喊「畢業快樂」，讓林子宸感動到眼眶泛紅。他解釋，因疫情與赴韓練習生時期，錯過了兩次重要畢業典禮，林子宸感性表示：「這節目結束，更像個轉運站，未來大家會在各自領域發光發熱。」他的話語不僅是對過去的告別，更是對未來的美好期許，為整場總決賽畫上溫馨句點。

總決賽現場不僅林子宸紅了眼眶，其他選手們也因比賽落幕而淚崩，連韓國製作人與兩位評比教官川祐、路易都在台下感動泛淚。其中，自11歲起便參與選秀的鄭元昕，在宣布以第三名出道時更是情緒潰堤，哭得泣不成聲，鄭元昕感性表示：「這個機會等了好幾年，格外珍惜每次演出，每個機會都對我意義非凡！」

總決賽不僅離情依依催淚，一段神秘的串場應援影片更讓選手們淚灑現場，原來主辦單位天空娛樂事先蒐集了11位選手親友的祝福，選手們看著熟悉的面孔與聲音，淚水直流，有趣的是，成員們與粉絲互動時，萊恩突然熱情擁抱一位女性，才發現是萊恩的阿嬤親自到場力挺。萊恩興奮地向粉絲介紹：「這是我阿嬤！」溫馨畫面引發會心一笑。

