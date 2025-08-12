崔智友5歲女兒「暴風抽高」！　遺傳174cm女神媽基因

記者劉宜庭／綜合報導

「韓劇天后」崔智友2018年與小9歲的企業家結婚，並在2020年5月迎來愛女「露雅」（音譯）出生，現年50歲的她，也時常透過社群分享育兒生活，今（12日）曬出一系列與女兒在海外度假的溫馨合照，5歲女兒展現驚人身高，一雙大長腿讓演藝圈好友吳娟受驚呼：「哇，長高好多喔！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲崔智友帶著女兒外出度假。（圖／翻攝自崔智友IG）



在崔智友分享的照片中，她帶著女兒在充滿異國風情的度假勝地享受悠閒假期。母女倆時而在海邊依偎著欣賞絕美夕陽，時而坐在草地上擁抱，畫面充滿了幸福的氛圍。雖然崔智友並未寫下任何文字，僅用一顆藍色愛心符號表達心情，但照片中流露的母愛已勝過千言萬語。

最引人注目的是，年僅5歲的女兒露雅，身高已明顯暴風抽高，在多張照片中，她的一雙修長手臂和逆天長腿展現出絕佳的身材比例，完美遺傳了媽媽崔智友174公分的女神基因。

▲5歲女兒身高已經快到崔智友的腰。（圖／翻攝自崔智友IG）



照片曝光後，不僅粉絲讚嘆，連演藝圈好友都前來圍觀，同為演員的女星吳娟受更是驚訝留言：「哇，長高好多喔！」顯見露雅的成長速度讓大家相當驚喜。

▲崔智友分享一系列母女溫馨旅遊照。（圖／翻攝自崔智友IG）