梅艷芳趙文卓分手內幕曝光！王晶藏30年　「因朋友1句玩笑話」告吹

記者田暐瑋／綜合報導

香港樂壇天后梅艷芳與功夫影星趙文卓曾有過一段情，堪稱是最受人關注的情侶檔。導演王晶近日重提這段往事，證實兩人確實曾經相戀，但最後因為圈內朋友的1句玩笑話，導致關係破裂。

王晶12日公開爆料梅艷芳與趙文卓分手的真實原因，兩人1995年曾經相戀，梅艷芳已是享譽盛名的天后級歌手，而趙文卓則是甫從內地來港發展的新秀演員，部分圈內人士以「卓卓」稱呼趙文卓，暗指他是梅艷芳的「小狼狗」，這樣的稱謂讓性格剛烈的趙文卓深感不悅，最終促使這段轟動港台的戀情畫下句點。

▲梅艷芳和趙文卓曾有一段情。（圖／CFP、翻攝自微博）

▲梅艷芳和趙文卓曾有一段情。（圖／CFP、翻攝自微博）

這種懸殊的地位差距，加上港媒長期以「借女友上位」等說法渲染，使得趙文卓承受極大的心理壓力。王晶透露，趙文卓雖然在圈內備受關注，但因為內地武術冠軍的背景，加上文化差異，他難以適應香港娛樂圈的文化。梅艷芳生前多次表示，若非一場「神秘誤會」，她可能早已成為「趙太太」。

梅艷芳2003年病逝前，婉拒了趙文卓的探望，只因「漂亮的女人深愛一人時，定希望對方記住自己最美的樣子」，而趙文卓在梅艷芳葬禮上獻上花籃，寫下「此生摯愛，一路走好」八個字，代表這段感情對他而言的重要性。
 

關鍵字

梅艷芳趙文卓

