《2分之一強》法比歐胸痛2周！「像被刺」急照X光 聽醫生說完原因問號了

法國籍藝人法比歐因為《2分之一強》打開知名度，即便節目已結束多年，仍不時會分享生活點滴。沒想到，他11日晚間在社群網站坦言，「我的右胸（胸部下方、側邊）已經持續兩周痛得很不舒服」，讓不少粉絲都相當擔心。

法比歐11日在Instagram限時動態上傳一張X光照，「我討厭待在醫院……」，字裡行間滿是無奈。原來他的右胸已經持續痛了兩個禮拜，而且痛得很突然又頻繁。

經過檢查後，法比歐的X光照並沒有顯示異常，因此醫生推測可能是肋骨周圍的肌肉或組織拉傷。但令他不解的是，這兩個月以來根本就沒有做高強度運動。

至於疼痛的具體感受，法比歐形容「像肺部周圍某個地方被『刺』了一下，雖然不是很銳利的疼痛，但有種緊繃壓迫感」，他不喜歡這種感覺，「你們有過類似的經驗嗎？」