BTS師弟團「CORTIS」出道倒數　從顏值到才華都超犯規介紹一次看

繼BTS、TXT之後，HYBE旗下BIGHIT MUSIC終於迎來第三代師弟團「CORTIS」！這群集實力、創作於一身的怪物新人，將於2025年8月18日正式出道，官方帳號與預告影片一公開，粉絲立刻嗨翻：「還沒看到臉就先入坑。」

亮點1.少年製作人 整團都是實力派

▲男團CORTIS即將出道。（圖／TikTok@cortis_bighit，下同）

時隔6年，BIGHIT終於要推出男團CORTIS，被粉絲譽為HYBE新世代創作型男團代表。不只是偶像，更是Teen Creators，他們不只唱跳，還參與音樂、編舞甚至MV的製作，從概念到成品幾乎自己來，才剛出道就已經是製作人規格。

亮點2.團名藏玄機 「CORTIS」不是亂取的

以「COLOR OUTSIDE THE LINES」命名，CORTIS主打「創作本能」這次BIGHIT也拋開過往用團名首字母的命名傳統，CORTIS這個名字是從「COLOR OUTSIDE THE LINES」中隨意自由擷取，象徵他們不受框架限制、不按牌理出牌，挑戰K-POP偶像與創作者之間的界線模糊化。

亮點3.官方影片釋出 短短14秒可見模糊臉龐

雖然官方影片僅有14秒，只露出部分成員模糊的輪廓，但畫面中可以看到CORTIS成員們在錄音室中認真創作、互拍的互動也很自然，展現他們不只是被包裝好的「藝人」，而是積極參與創作的實力派新人，還沒正式出道就掀起話題。

亮點4.「創作全能團」出道前就幫前輩編歌、編舞

▲TXT、（右）ILLIT。（圖／IG@txt_bighit、@illit_official）

目前已知成員共五人，分別是Martin、James、Juhoon、Seonghyeon、Keonho，而眼尖粉絲也發現，Martin與James早已參與過多首知名前輩曲目，像是TXT的〈Deja Vu〉、ENHYPEN的〈Outside〉、ILLIT的〈Magnetic〉都可以看到他們的名字在編舞或歌曲製作中，這也讓CORTIS還沒正式亮相，就已經備受期待。

亮點5.承襲BTS創作實力 粉絲嗨喊「好期待～」

這種「還沒出道就已經是幕後功臣」的設定，也讓人聯想到當年BTS出道時，RM與SUGA就擁有不輸製作人的音樂實力。如今，CORTIS是否也能延續這種自我創作、突破框架的路線，寫出屬於他們這一代的篇章，粉絲已經拭目以待！

