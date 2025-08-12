ZB1協議活動延長！9月再推首張正規　韓網反應兩極

記者張筱涵／綜合報導

韓男團ZEROBASEONE（ZB1）原本預計活動至明年1月10日，今（12日）傳出已與部分經紀公司及成員達成延長活動協議，並將於9月1日推出首張正規專輯。

根據多位歌壇相關人士12日消息，ZB1已與部分經紀公司及成員達成活動延長協議，目前正就細節進行協調，預計不久後完成討論並正式公布。

ZB1原本的企劃活動期限到2026年1月10日屆滿，屆時原訂解散。不過近期團隊與部分成員協商進展順利，為延長計畫亮起綠燈，最終成功達成共識。外界也關注，ZB1能否繼Kep1er之後，再次打破企劃團體的時限，並期待是否有機會以完整體與粉絲見面。

ZEROBASEONE是透過節目《BOYS PLANET》第一季組成的企劃男團，於2023年7月10日出道。出道專輯《YOUTH IN THE SHADE》創下K-POP史上首張出道專輯初動破百萬的紀錄，如彗星般崛起，並以2020年代出道男團中最短時間奪得音樂節目冠軍、橫掃10座新人獎、全專輯初動百萬銷量等佳績。而他們將於9月1日推出首張正規專輯。

消息曝光後，韓網留言區掀起討論，不少網友認為「比起解散後成員各自單飛，不如延長活動更有利個人發展」、「既然已經有固定粉絲群，維持現狀比較聰明」，也有人質疑「Mnet一貫的施壓手法」、「每次都是先放消息試水溫」、「同公司偶像續約都很難，更何況是不同經紀公司」。

支持的聲音指出，「如果像Wanna One解散後一樣，除了少數人發展好，其他成員會很尷尬，不如繼續團體活動」、「延長對職業生涯比較好」、「Kep1er都能延長，ZB1也有可能」。反對者則認為，「乾脆解散各自發展」、「有公司根本沒打算延長」、「還沒結束活動就放消息，是想逼經紀公司表態」。