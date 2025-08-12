ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

張芷溪和解趙露思東家！
感情不順？檢視自身「3大地雷」
江蕙開唱倒數1天！身體狀況曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 MIUSA 南珉貞 C羅 喬治娜 瑪麗 齋藤花紗音 Liz

ZB1協議活動延長！9月再推首張正規　韓網反應兩極

記者張筱涵／綜合報導

韓男團ZEROBASEONE（ZB1）原本預計活動至明年1月10日，今（12日）傳出已與部分經紀公司及成員達成延長活動協議，並將於9月1日推出首張正規專輯。

外送稿用　▲▼ZB1。（圖／翻攝自X／ZB1_official）

▲ZB1是期間限定團。（圖／翻攝自X／ZB1_official）

根據多位歌壇相關人士12日消息，ZB1已與部分經紀公司及成員達成活動延長協議，目前正就細節進行協調，預計不久後完成討論並正式公布。

[廣告]請繼續往下閱讀...

ZB1原本的企劃活動期限到2026年1月10日屆滿，屆時原訂解散。不過近期團隊與部分成員協商進展順利，為延長計畫亮起綠燈，最終成功達成共識。外界也關注，ZB1能否繼Kep1er之後，再次打破企劃團體的時限，並期待是否有機會以完整體與粉絲見面。

ZEROBASEONE是透過節目《BOYS PLANET》第一季組成的企劃男團，於2023年7月10日出道。出道專輯《YOUTH IN THE SHADE》創下K-POP史上首張出道專輯初動破百萬的紀錄，如彗星般崛起，並以2020年代出道男團中最短時間奪得音樂節目冠軍、橫掃10座新人獎、全專輯初動百萬銷量等佳績。而他們將於9月1日推出首張正規專輯。

消息曝光後，韓網留言區掀起討論，不少網友認為「比起解散後成員各自單飛，不如延長活動更有利個人發展」、「既然已經有固定粉絲群，維持現狀比較聰明」，也有人質疑「Mnet一貫的施壓手法」、「每次都是先放消息試水溫」、「同公司偶像續約都很難，更何況是不同經紀公司」。

支持的聲音指出，「如果像Wanna One解散後一樣，除了少數人發展好，其他成員會很尷尬，不如繼續團體活動」、「延長對職業生涯比較好」、「Kep1er都能延長，ZB1也有可能」。反對者則認為，「乾脆解散各自發展」、「有公司根本沒打算延長」、「還沒結束活動就放消息，是想逼經紀公司表態」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

ZEROBASEONEZB1

推薦閱讀

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：我沒那麼多時間

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：我沒那麼多時間

14小時前

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

16小時前

家寧半年沒收入「宣布新身分」　嗨喊：終於找到工作

家寧半年沒收入「宣布新身分」　嗨喊：終於找到工作

14小時前

快訊／C羅宣布訂婚！結束8年愛情長跑　女友曬「超巨大鑽戒」櫃姐變鳳凰

快訊／C羅宣布訂婚！結束8年愛情長跑　女友曬「超巨大鑽戒」櫃姐變鳳凰

7小時前

接送蔡尚樺是小8歲球星！林秉聖賽後不回家「直奔香閨」關係曝光

接送蔡尚樺是小8歲球星！林秉聖賽後不回家「直奔香閨」關係曝光

5小時前

韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解：可以告訴我要怎麼辦嗎？

韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解：可以告訴我要怎麼辦嗎？

12小時前

藍心湄突長「臭嘴角」洩身體警訊！　素顏照網急：快去看醫生

藍心湄突長「臭嘴角」洩身體警訊！　素顏照網急：快去看醫生

4小時前

《青春點點點》瑪麗登記結婚了！　另一半認「曾擔心外界眼光」

《青春點點點》瑪麗登記結婚了！　另一半認「曾擔心外界眼光」

18小時前

趙露思直播忘關瓦斯！粉絲「發現身後異狀」急救人　驚險畫面全播出

趙露思直播忘關瓦斯！粉絲「發現身後異狀」急救人　驚險畫面全播出

3小時前

影／李千娜首同框21歲正妹女兒！　神基因「複製貼上」以為照鏡子

影／李千娜首同框21歲正妹女兒！　神基因「複製貼上」以為照鏡子

2小時前

一場手術救回戀情！愛紗分手圈外男友又復合…身心崩潰他不捨陪伴

一場手術救回戀情！愛紗分手圈外男友又復合…身心崩潰他不捨陪伴

5小時前

模仿黎明走紅！楊尚斌凌晨「家人陪伴下離世」　享年43歲

模仿黎明走紅！楊尚斌凌晨「家人陪伴下離世」　享年43歲

1小時前

熱門影音

佐藤健驚喜現身咖啡廳

佐藤健驚喜現身咖啡廳
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜
伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死

趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死
趙露思保鑣誇她：很知足　大讚「跟著趙姐特別好」

趙露思保鑣誇她：很知足　大讚「跟著趙姐特別好」
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優

是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優
大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD
Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」
「閰錫山有事」就是胡宗南有事？　山西大同撐到太原陷落才開城門｜譚兵讀武EP266精華

「閰錫山有事」就是胡宗南有事？　山西大同撐到太原陷落才開城門｜譚兵讀武EP266精華

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

葛兆恩每天聽高凌風歌曲：常去看他　「關心沈玉琳罹血癌」籲給家屬空間

葛兆恩每天聽高凌風歌曲：常去看他　「關心沈玉琳罹血癌」籲給家屬空間

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

尹敬浩首曝「媽媽離世原因」　自責曾忽略她：我是她唯一的朋友

尹敬浩首曝「媽媽離世原因」　自責曾忽略她：我是她唯一的朋友

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

看更多

「女兒傻瓜」瘦子快瘋掉XD 1個月沒見面「抱起來狂親」

即時新聞

剛剛
剛剛
16分鐘前0

《母胎單身》李陶近況曝光！　被醫警告恐失明：幾乎看不見

32分鐘前0

柯佳嬿水逆最後一天「出門就出狀況」！40年第一次發生：不可大意啊

52分鐘前0

菅田將暉1年前染金眉遭嫌「不懂時尚」！《玻璃之心》一播網改口讚爆

53分鐘前0

前美女女主播「24年前遇火車出軌」2友身亡！腦幹死亡險喪命　近況曝光

1小時前23

模仿黎明走紅！楊尚斌凌晨「家人陪伴下離世」　享年43歲

1小時前1

鬼鬼生日辦「還珠格格派對」！　演藝圈好友全扮成格格阿哥狂歡

2小時前0

ZB1協議活動延長！9月再推首張正規　韓網反應兩極

2小時前2

樂天女神拍廣告「只和女替身對戲」！男主角全程站旁邊 畫面超奇妙

2小時前52

趙露思直播親回「綠茶」事件！　「這都是個局」遭陷害內幕全說了

2小時前61

影／李千娜首同框21歲正妹女兒！　神基因「複製貼上」以為照鏡子

讀者迴響

熱門新聞

  1. 掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　
    14小時前5037
  2. 才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲
    16小時前4430
  3. 家寧半年沒收入「宣布新身分」
    14小時前7844
  4. C羅宣布訂婚！女友曬超巨大鑽戒
    7小時前208
  5. 接送蔡尚樺是小8歲球星！　林秉聖賽後不回家直奔香閨
    5小時前147
  6. 韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解
    12小時前145
  7. 藍心湄突長「臭嘴角」洩警訊！　素顏照網急：快去看醫生
    4小時前86
  8. 《青春點點點》瑪麗登記結婚了！
    18小時前3010
  9. 趙露思直播忘關瓦斯！網友「發現身後異狀」急救人
    3小時前345
  10. 影／李千娜首同框21歲正妹女兒！
    2小時前121
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合