尺度大開放！英倫夢幻猛男「Dreamboys」台北場來了

記者許逸群／台北報導

英倫夢幻猛男「Dreamboys」台北場即將引爆熱潮，繼台中場好評如潮、氣氛沸騰後，這支來自英國的頂級猛男秀團體，將現身台北WESTAR，帶來2025暑期最火熱的感官饗宴！本次巡演集結多位精實身材與高顏值的職業舞者，將帶來視覺與肢體雙重震撼，零距離點燃台北夜生活最高潮！

▲英倫夢幻猛男「Dreamboys」將於台北演出。（圖／新世博國際、奧汀整合行銷傳播提供）

Dreamboys首次來台巡演，顛覆以往對猛男秀的想像，將獨具歐式風格的舞台魅力帶到台灣。他們的演出在性感之餘，更融合優雅與戲劇張力，準備挑動觀眾前所未有的感官極限。結合專業舞蹈、幽默橋段及貼身互動，這場秀將提供沉浸式娛樂體驗，挑戰所有對「猛男秀」的既定印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲英倫夢幻猛男「Dreamboys」會與粉絲近距離互動。（圖／新世博國際、奧汀整合行銷傳播提供）

被譽為英國最成功的猛男秀品牌之一的Dreamboys，曾受邀在倫敦某頂級酒店表演，也曾受邀在慶祝戴安娜王妃生日的慈善晚會上，與英國青年歌劇和芭蕾舞團合作演出，並在電影《辣妹世界》(SPICEWORLD) 中與辣妹合唱團 (SPICEGIRLS) 共舞。

本次活動採全場對號座，提供專屬的觀演體驗。每場次皆規劃超限量的VVIP專區，不僅能享有舞台最前排座位，更有機會在鎂光燈下受邀上台與舞者貼身熱舞，或進行一對一親密互動，享受令人臉紅心跳的專屬時光。Dreamboys英倫夢幻猛男秀即將在 8月14日至17日於台北WESTAR演出。