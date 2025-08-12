零負評女神Kelly消失9個月首發文！　5分鐘湧入500則留言曝近況

記者張筱涵／綜合報導

有「零負評女神」之稱的 YouTuber Kelly，自2024年9月14日更新YouTube影片、2024年11月11日更新Instagram後，便整整大半年未有新動態，直到2025年8月12日，Kelly終於在Instagram發文，以「消失人口來報到（上）」向粉絲報平安。

▲Kelly時隔9個月更新近況。（圖／翻攝自Instagram／thekellyyang）



Kelly在文中開頭就說：「哈囉大家好好久不見！！！消失的我終於來報到了，先寫結論：我過得很好只是生活工作都比較忙，陪小孩之外下班就是放空倒地。」她驚訝發現，自己上次發YouTube影片竟已是10個月前，本來打算去年底從台灣放假回美國後恢復拍片，卻因孩子上學後全家輪流感冒、發燒、吃藥、鼻塞、流鼻涕，「一路掛鼻涕到5月」。

Kelly也分享，今年5月楊媽、楊弟夫婦帶著小baby來美國探望，「每天就是一起煮飯、遛小孩、玩小孩、去公園走走，行程和平常差不多，但就是不一樣」。如今快3歲的「小哥」已經過了只靠體力就能應付的階段，日常是送小哥上課、上班、下班、陪玩，等孩子睡後「以為可以做大事，其實只能放空哈哈」。

▲▼Kelly附上多張照片分享生活。（圖／翻攝自Instagram／thekellyyang）

對於影片部分，Kelly透露2週前試著錄了Vlog，希望有時間剪好影片，「沒有錄影片的時候還是有好好過生活，想著大家，希望你們都好！」這篇貼文引發粉絲熱烈回應，留言區瞬間湧入數百則留言，「終於～Kelly發文五分鐘就500多人留言，太興奮了」、「知道Kelly一切都好真好」、「前陣子才把影片又翻出來看了一次，希望妳一切都好」、「好開心看到更新，雖然看得出來妳很累但也很充實」、「很想妳Kelly！看到妳過得好的好開心」、「Welcome back Kelly!」。