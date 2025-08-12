趙露思喊話公司對質！曝簽約理由「沒想紅」　敗訴恐賠天價違約金

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸人氣女星趙露思近來公開與經紀公司銀河酷娛撕破臉，引發各界高度關注。而她11日再度透過直播喊話，要求公司出面溝通，她也透露了當初與銀河酷娛簽約的原因，坦言原本「沒想紅」。

▲趙露思連日開直播控訴經紀公司。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

在直播中，趙露思直指經紀公司一直不和自己溝通，卻在外面亂放話，要求公司出面對質，「實在不行，咱倆連線打PK！」她表示，若對方是在等她給解約金，自己也得罵夠了才要給，「憋了八個月的氣，這口氣不出來，解約金我都不想給！」趙露思還提到有競爭對手的粉絲藉機報復，故意購買她推薦的商品後去謾罵商家，讓她深感無奈，「你知道這得代表你家藝人，你代表他做了多大的虧心事嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙露思向經紀公司喊話。（圖／翻攝自微博）

趙露思也在直播中分享了當初簽約的故事。她坦言，在讀書時就已經收到不少大型經紀公司的邀約，但父母並不希望她踏入演藝圈，而自己也只是想體驗看看。最後和旗下沒有藝人、「感覺不會紅」的銀河酷娛簽約，沒想到卻受到各種不當待遇。

面對這場風波，銀河酷娛至今仍保持沉默。而法律界人士分析指出，若趙露思要解約成功，需要確實證明公司違約，但相關訴訟可能曠日持久，且若敗訴恐需承擔高達人民幣4億（約新台幣16.9億元）的違約金。