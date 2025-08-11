韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解：可以告訴我要怎麼辦嗎？

記者王靖淳／綜合報導

韓籍啦啦隊女神南珉貞今（11）日在Threads發文，開心曬出雲端發票中獎的截圖畫面，表示自己首次在台灣中了統一發票200元，並在文末求解領取的方法。貼文一出，立刻掀起網友討論。

▲南珉貞。（圖／翻攝自Instagram／minjeong_w_）

透過南珉貞分享的截圖畫面可見到，她114年5-6月期的雲端發票中獎，以一張消費100元的發票，幸運獲得200元。南珉貞在文中雀躍地表示：「我這個中獎了！」首次中獎的喜悅，讓她難掩興奮的心情。對於這次的意外收穫，她更開心地透露：「從去年開始拼命收集，終於第一次中獎啦！」

面對首次統一發票中獎，南珉貞既興奮又困惑，因此她在文末提問：「有人可以告訴我在哪裡、要怎麼辦嗎？」貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖留言。針對領獎方式，有網友指出若是載具發票，需先在便利商店的ibon機台把發票印出來，再拿護照或居留證到櫃台兌換現金。若是紙本發票，則可直接攜帶證件至便利商店櫃台領取。部分網友也提醒：「要有台灣身份證」，另還有網友建議：「要找台灣人幫妳領，找經紀人。」

▲南珉貞中統一發票，PO文問怎麼領。（圖／翻攝自Threads／minjeong_w_）

事實上，針對外籍人士兌獎統一發票等問題，內政部過去曾說明，外籍人士可憑護照或居留證作為有效身分證件兌獎，而港澳及大陸地區人士則需持入出境許可證或居留證。至於兌獎時間，民眾可到指定金融機構營業時間內領取現金，若是五獎、六獎及雲端發票專屬百元獎，還可在非金融機構（超商）的營業時間內兌換等值商品或儲值金。中獎人在兌獎時，需在發票領獎收據或空白處填寫個人姓名、中獎金額及電話等資訊。