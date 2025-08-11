張芷溪和解趙露思東家！　不滿被毀約喊告…新作海報1亮點曝結果

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸人氣女星趙露思與東家銀河酷娛的紛爭持續延燒，而女演員兼製片人的張芷溪6日也加入戰場，指控銀河酷娛合作毀約。雖然銀河酷娛一度發律師函警告張芷溪，不過雙方對於電視劇《獻魚》出品方的署名爭議似乎在11日落幕。

▲趙露思不久前公開和經紀公司銀河酷娛撕破臉。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

張芷溪6日在微博發文指控銀河酷娛違反合約約定，將其公司「奔兔影業」從出品方降級為聯合出品方，引發業界廣泛關注。當晚，銀河酷娛迅速以律師函回應，要求奔兔影業及張芷溪立即停止侵權行為並消除負面影響，否則將提起民事訴訟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張芷溪日前指控銀河酷娛違約。（圖／翻攝自微博／張芷溪）

對此，張芷溪隨即強硬回應，表示：「合同是有明確約定的，何必對條款視而不見，那就法院見！」此外，張芷溪還透露，她曾計劃邀請趙露思出演《獻魚》，但銀河酷娛以必須參與製作為條件，才促成雙方簽訂聯合製作協議，但最後趙露思也沒參加。

事發數日後，《獻魚》於11日正式官宣定檔，並公布了最新的定檔海報。值得注意的是，在海報中，優酷、銀河酷娛傳媒、奔兔影業三家均以「出品方」的身份並列，間接證明銀河酷娛與張芷溪雙方已達成和解。與此同時，銀河酷娛已刪除此前發布的律師函，張芷溪也撤下了相關指控內容。

▲《獻魚》最新宣傳海報上，奔兔影業已被改列為出品方。（圖／翻攝自微博／張芷溪）