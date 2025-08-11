夏威夷海嘯警報…修杰楷跟賈靜雯分隔兩地「2小時才團聚」咘咘嚇壞

記者黃庠棻／台北報導

女星賈靜雯日前趁著暑假期間帶著女兒們出國度假，一家五口到夏威夷遊玩，卻沒想到在美國期間遇上俄羅斯8.8強震，當地發布海嘯警報，她原本帶著咘咘外出打球，只能臨時喊卡回家。今（11）日修杰楷出席活動，也還原了當天的情況。

▲賈靜雯分享夏威夷海嘯警報狀況。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

修杰楷幾天前才剛和家人從國外返台，今（11）日馬不停蹄投入工作，出席珠寶品牌活動，被問到當時夏威夷發布海嘯警報的經過，他坦言當下他帶著BO妞準備去滑滑板，父女倆剛好在逛商店，警報一發出後，店員就通知他們要關店，讓他直呼「當下真的滿害怕的」。

▲修杰楷分享夏威夷遇到海嘯警報的過程。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，修杰楷在海嘯警報發布的當下，與老婆跟咘咘分隔兩地，母女倆到球場準備打高爾夫球，但因為事發太過突然，賈靜雯與咘咘叫不到車，花了兩個小時才回到家，一家人也終於團聚，他表示「BO妞還好，但咘咘比較緊張，有一度被嚇到」。

此外，修杰楷與女兒們在國外度過父親節，分享咘咘與BO妞用平板做了一張電子卡片給他，雖然委屈直呼「以前還會用手寫」，但仍對小孩們的心意感到感動，談到「付清節」他也笑說「已經付清很多東西了，包含學費、旅費」，更表示還沒有算這一趟夏威夷之旅的話費「我都不敢看信用卡帳單」。