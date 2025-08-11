丁噹台東開唱經典歌連飆！　秒變「移動小巨蛋」2萬人嗨翻

▲ 丁噹熱氣球嘉年華壓軸演出。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

丁噹《夜遊A Night Tour》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會將在11月登場，日前她驚喜現身台東熱氣球嘉年華壓軸演出，帶來40分鐘精彩內容，以〈夜遊〉、〈野獸〉迅速炒熱氣氛，經典歌曲〈猜不透〉、〈我愛他〉等更引爆全場逾兩萬人大合唱，場面壯觀震撼。

觀眾熱情回應讓丁噹感動不已，直呼：「你們聲音好大，就像在小巨蛋！」她甚至有求必應清唱多首金曲，歌迷們跟著齊唱，完全沉浸於招牌情歌魅力中。丁噹更走下舞台與觀眾近距離互動，笑稱：「好像在預習我的小巨蛋環形跑道！」展現十足親和力。

丁噹首次親見熱氣球，興奮之情溢於言表，並與歌迷同步欣賞無人機光雕煙火秀，直呼「好壯觀、好浪漫！」巧的是現場還有「哆啦A夢」展演，身為忠實粉絲的她，不忘把握機會走訪多個景點打卡，笑稱：「是真人丁噹追星小叮噹呢！」

下半年丁噹行程滿檔，一系列海內外巡演持續進行，足跡遍佈多個城市，她將帶著累積的能量，於11月15、16日重磅回歸台灣，登上樂迷期盼已久的小巨蛋開唱。

