趙露思現況引擔憂！　于正發聲「她很好」曝雙方最新互動

大陸女星趙露思與經紀公司銀河酷娛之間存在合約糾紛，雙方解約談判已持續數月卻毫無進展，她坦言已做好接不到工作的準備。她與知名製作人、經紀公司老闆于正有不錯的交情，不少人都敲碗他能簽下趙露思，近日，于正在直播中被問起趙露思的近況，他不諱言直接表示「她很好」，喊話粉絲無須擔心。

▲趙露思全面與經紀公司開戰。（圖／翻攝自趙露思微博）

于正10日晚間開直播，留言處有粉絲問起了趙露思的現況，為她感到擔憂，于正見狀馬上回應表示：「怎麼又這麼多人和我刷露思啊？露思很好啊！」接著透露「今天她還說要給我寄蘋果和蘑菇，我就說不用了，我被她安利了自己買了竹蓀、蘋果乾還有葛根粉，所以不需要她送我，我吃完以後再找她要，她老說要給我寄。」再度認證了雙方的良好關係。

▲于正表示趙露思現況很好。（圖／翻攝自微博）

于正創立的歡娛影視旗下捧出不少一線、頂流演員，包含許凱、白鹿、吳謹言、王星越、聶遠、楊蓉等等，而楊冪、趙麗穎等早期也都是演于正的作品走紅，公司推出的影視作品則包含《宮鎖心玉》、《陸貞傳奇》、《延禧攻略》、《墨雨雲間》、《五福臨門》等等。