張棋惠出國「解放高衩比基尼」　1.2萬人暴動朝聖：辣到不行

女星張棋惠過去以女團「4 in Love」出道，最近她和老公黃冠龍帶著女兒「阿寶」出國度假，並在社群分享一系列身穿高衩比基尼的辣照，畫面曝光後，立刻吸引超過1.2萬人朝聖按讚，掀起不小討論。

透過張棋惠分享的照片可見到，她身穿一件黑色比基尼，搭配俐落的盤髮造型，站在沙灘上隨意擺拍，大方展現好身材，還整個人泡在浪花裡，對鏡頭露出自信表情。她在文中透露，這一系列照片都出自老公和女兒之手，為這組照片帶來獨特視角與溫度，為此她開心表示：「每一次的海島，勢必都要來一下泳裝部分～本次攝影大師一樣是父女倆。」

照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也寫下讚美留言，紛紛留言表示「有夠美的啦」、「父女都很懂拍」、「辣到一個不行」、「身材真棒，比例真美」，掀起不小討論。事實上，張棋惠最近為了回饋歌迷舉行音樂會，結果當她唱到一半時，突然發現有蟑螂飛近，嚇得她瞬間變臉、驚慌大叫，現場觀眾也四處竄逃尖叫，引發熱議。如今發文曬出比基尼辣照，再度掀起網友關注及討論。