助陣A-Lin失利返台！彭佳慧「24小時沒睡」會粉絲洩心聲

▲ 金曲歌后彭佳慧推出全新專輯《完整的大人》。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后彭佳慧日前參加《歌手2025》助陣A-Lin演出，但耳機卻沒聲音，遭疑被主辦方「做掉」，她近日睽違十年再辦簽唱會，讓粉絲們引頸期盼。不料彭佳慧臨時受邀赴大陸工作，演出與簽唱會僅相隔一天，為信守與粉絲的約定，她結束演出立刻動身，展現驚人毅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 彭佳慧舉辦簽唱會。（圖／索尼音樂提供）

彭佳慧從大陸直奔機場，半夜先飛首爾轉機，途中她體驗機場沐浴設備，笑稱僅花6美金就完成洗頭、卸妝。儘管長途飛行近24小時未闔眼，彭佳慧仍準時現身簽唱會，面對忠實歌迷毫無倦容，亮麗現身讓她直呼：「好像一張開眼，人就在這裡！」

此次簽唱會彭佳慧特別採不插電形式，僅以簡單的吉他和大提琴伴奏，更凸顯她的金嗓實力。她演唱個人創作〈一日遊〉，異國情調透過不插電更添風格；接著詮釋陳綺貞的高難度歌曲〈成人之美〉，如自我對話般充滿張力，她坦言：「這首歌像詩，不只技巧，還有情感層次表達。」

隨後彭佳慧也演唱〈總有一首歌會提醒我愛你〉，以及由她作曲、陳珊妮作詞與製作的專輯同名歌曲〈完整的大人〉。她表示專輯用「收斂的用力說話」呈現，希望更貼近大家。面對粉絲關心明年出道30週年演唱會計畫，她笑答：「都在計畫中，希望有！」讓全場歌迷興奮不已，最後她也一一為粉絲簽名、合照，誠意滿滿。