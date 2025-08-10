ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
神話玟雨交往單親媽3個月懷孕！父母「得知女生身份」慌張：很心酸

記者吳睿慈／綜合報導

南韓元祖團體神話成員李玟雨日前宣布喜訊，未婚妻是小他11歲的日本人，兩人在2013年時相識，直到後來再次相遇時，女方離婚已離婚且獨自扶養6歲女兒。他近日首次透過實境節目《做家務的男人們》曝光未婚妻的身份，詳細交代兩人的相戀過程，兩人交往3個月火速懷上孩子，但節目同時曝光李父、李母的訪談，來自家人的擔憂卻引來正反兩面評論。

▲神話玟雨交往單親媽3個月懷孕。（圖／翻攝自KBS）

▲神話玟雨交往單親媽3個月懷孕。（圖／翻攝自KBS）

李玟雨透過節目《做家務的男人們》正式公開妻子身份，女方小他11歲，兩人2013年1月第一次在友人的聚會上相識，最後一次聯絡是2018年，之後再見面時，女生已經是單親媽媽身份獨自扶養6歲女兒。

▲▼ 神話玟雨交往單親媽3個月懷孕！父母「得知女生身份」慌張：很心酸。（圖／翻攝自KBS）

▲▼ 神話玟雨交往單親媽3個月懷孕！父母「得知女生身份」慌張：很心酸。（圖／翻攝自KBS）

▲神話玟雨爸媽在得知女生身份時，」慌張：很心酸。（圖／翻攝自KBS）

▲神話玟雨爸媽在得知女生身份時，除了感到很慌，也覺得心酸。（圖／翻攝自KBS）

兩人不到交往3個月，很快就迎來寶寶，妻子現懷有身孕，李玟雨也曝光父母得知他要結婚的當下心情，李父其實頗為擔心：「我也感到很意外，但又聽到女生懷孕了，我覺得要負起責任。」由於李玟雨前陣子才爆出被相當信任的人騙走韓幣26億財產，經濟上沒有過去富裕，使得李父同時擔心他要養家的狀況。

起初聽到未婚妻是單親媽媽，李父坦承：「聽到（媳婦）上段婚姻失敗，然後有個孩子，雖然是之後才知道孩子幾歲，但我沒有過問孩子幾歲，只覺得心情上有點心酸，命運就是這樣，這也沒辦法。」李玟雨家人雖然擔心女生的身份，但在聽到媳婦打算搬到韓國一起住，媽媽才展開笑容。

▲▼ 神話玟雨交往單親媽3個月懷孕！父母「得知女生身份」慌張：很心酸。（圖／翻攝自KBS）

▲李玟雨未婚妻決定要搬到韓國住。（圖／翻攝自KBS）

不過，李玟雨父母與姊姊的訪談內容，也讓部分網友很擔心，認為他們對女生過於嚴苛，「看了節目，過程中感受到滿滿衝擊，有種像是吃地瓜般難嚥」、「覺得還是不要一起住比較好」，但也有人送上祝福「希望歐巴走花路」、「一定要幸福」。

ETtoday星光雲

