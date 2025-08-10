瑤瑤砲轟Apple「想靠嫁給牙醫上岸」！反遭戳痛處落淚　姊妹廝殺全被拍

記者孟育民／台北報導

「演藝圈姊妹花」Apple、瑤瑤日前在節目上玩「玻璃心大挑戰」，沒想到兩人毫不留情，互相攻擊彼此弱點，Apple開嗆妹妹說：「你窮的只剩下錢，狗也是別人的，妳還有什麼？」瑤瑤聽到瞬間紅了眼眶，當場走心落淚說：「完蛋，講到狗我想哭！」超火爆場面讓網友看了直呼：「為了節目效果太拼了吧！」

▲Apple、瑤瑤節目互相攻擊，當場走心了。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

Apple、瑤瑤錄製《11點熱吵店》，上演姊妹大廝殺，Apple先是開嗆：「妳就算長得再漂亮又怎樣，還不是馬界的公主而已。」瑤瑤則反嗆姊姊41歲了別再裝可愛，痛批她噁心，但Apple不甘示弱說：「我再怎麼裝可愛，至少我老公愛我，有人愛妳嗎？」砲火相當猛烈。

▲▼Apple被瑤瑤攻擊裝可愛。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

瑤瑤大走心爆料，Apple想靠嫁給牙醫上岸，更指當年是靠自己才出寫真集，「原本公司要安排她跟大牙，沒辦法，沒流量！後面才跟我一起。」Apple對此則說：「會跟妳綁在一起，是因為妳出寫真集，也只有馬要看。」Apple接著說瑤瑤出道20年了，唯一代表作只有哭，「妳說妳賺的比我多，沒錯我很羨慕，我羨慕妳窮的只剩下錢，狗也是別人的，男朋友也分手了，妳還有什麼？」講到關鍵字讓瑤瑤當場走心落淚，姊妹倆為了節目豁出去，讓不少網友看了都捏一把冷汗。

▲▼瑤瑤走心哭了。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）