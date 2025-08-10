Jennie把平民T穿得像精品！上衣被神出「不到1千元」韓網搶爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BLACKPINK近來展開巡演前往歐美開唱，Jennie趁著閒暇之餘逛逛巴黎街頭，9日貼出在當地逛街的日常生活照，她穿著一件薄長袖上衣，搭配黑色褲裙，休閒的打扮仍遮不住明星光環，而帶貨力超強的她，甚至被網友翻出上衣其實不到台幣千元，照片才PO出一天已經造成服裝瘋搶潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Jennie上衣是平價品牌。（圖／翻攝自Jennine IG）



Jennie於9日貼出巴黎旅遊照，寫下「Jennie的巴黎旅遊照」，她難得獲得自己的閒暇時間，幾乎素顏走上街頭，站在水果攤旁合照，曝光日常生活照。

▲▼Jennie上衣不到台幣1千元。（圖／翻攝自服裝網站）



值得一提的是，Jennie被封為「人間香奈兒」，她是該品牌的全球品牌大使，9日所貼出的日常打扮就算沒有精品加持，也穿出自己的風格與時尚感，她所穿的上衣被網友翻出其實是平價品牌。

該件薄長袖上衣是平價品牌musinsa的服飾，原價韓幣5萬9千元（約台幣1400元），打折只要韓幣3萬5400元（約台幣885元），據韓媒報導，該上衣在韓國賣爆造成搶貨風潮。