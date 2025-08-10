也買到LV臭臭包！「飄出腐爛海鮮味」購物專家崩潰申訴　結局逆轉讚爆

記者田暐瑋／綜合報導

一名女子近期至Louis Vuitton（LV）101 台北旗艦店，表示持有的LV包散發臭味，要求更換商品，店員檢查後認為包款並無問題，因此婉拒要求，女子憤而在網路發文，事件引發眾多討論。購物專家陳真也遇過類似事件，曾買了LV郵差包散發濃烈的腐爛海鮮味，但LV的處理方式讓她相當意外也滿意。

陳真在社群平台發文，透露2016年於韓國購入一款LV郵差包，因散發濃烈的腐爛海鮮味而長期閒置，儘管使用香水和精油掩蓋異味，仍無法改善情況，皮夾也因放入包內沾染臭味，去年聖誕節將包包送至台灣LV專櫃檢驗，希望能獲得解決方案。

LV不僅迅速回覆陳真的申訴，還直接在台灣完成換貨程序，無需送至香港進行檢驗，原先購買的郵差包退稅後價格約為5萬8000元，而LV以該包當前市價8萬8000元進行折抵，讓她得以再補4萬元差價，入手一款價值12萬8000元的包包，她大讚LV的處理方式，並直呼「大逆轉」。

「愛慕婚禮主持團隊顧問公司」創辦人林品希日前在臉書表示，她在國外買了一款LV包包，怎料返家後發現，包包竟發出惡臭，於是到101大樓的櫃位要求換包；然而，店員和主管堅稱，「經鑑定無異味」，過程中的態度更讓她一肚子火，氣得直呼「我這輩子不會再買LV的包包了！」

對此，LV 回應表示，旗下店員皆受過訓練，能判別商品是否正常，因送驗商品並無異狀，故無法答應換貨要求。LV 進一步說明，已提出協助送件至公司鑑定中心確認的方案，但該名消費者拒絕，雙方未能達成共識，品牌表示，若消費者願意配合鑑定流程，仍可協助送至鑑定中心評估，鑑定中心會出正式報告，一切依程序辦理。