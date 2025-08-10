趙露思手機號碼遭外洩！1天狂接20通騷擾電話　氣炸開罵「你缺德」

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星趙露思和經紀公司撕破臉後，幾乎每天都會開直播和粉絲互動，9日晚間透露手機號碼遭到惡意外洩，一天就接了10幾通騷擾電話，氣得她開罵：「我就覺得你缺德！」

▲趙露思直播開罵。（圖／翻攝自微博）



趙露思在直播中透露自己的電話號碼被洩漏給多家整形醫院，一天之內接獲十幾至二十通來自整形醫院的推銷電話，她也正面開嗆洩密者：「我就覺得你缺德，你九年義務教育沒學好！」最後開啟手機勿擾模式，隔絕騷擾電話，反諷：「又能怎？如何呢？」

▲趙露思反擊多年來的整鼻傳聞。（圖／翻攝自微博）



由於事件發生在趙露思與經紀公司銀河酷娛發生合約糾紛期間，部分網友推測此次電話號碼外洩可能與公司內部有關。不只如此，對於有網友留言質疑她整鼻子，她也不客氣回擊：「我鼻子動了我出門被車撞死！你一天到晚的張嘴就在那亂說，怎麼了周六了，你又閒的沒事幹了是嗎？」霸氣態度獲得大批網友讚賞。

趙露思強調自己的高鼻樑是遺傳自父母及祖父母，更透露自己幼年時期曾因鼻部撞傷導致內部增生，造成鼻音較重的問題，也大方表示，若未來真的整形，必定會主動與粉絲分享相關經驗和介紹醫生，「你們對女生變好看的唯一濾鏡只有整容的話，我覺得你們看到的世界太小了。」