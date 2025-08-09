元祖女偶像因豪賭遭判刑！　曝「曾絕望輕生」老公揹起奔醫院搶救

記者劉宛欣／綜合報導

南韓元祖女團S.E.S成員Shoo近日罕見提起了過去海外賭博爭議的心路歷程後，透過社群向粉絲表達感謝之情，9日，她在個人社群發文表示：「昨天難得透過YouTube，第一次親口將我的故事告訴大家。其實有一些話一直不敢輕易說出口，但經過長時間的思考，終於鼓起勇氣嘗試開口。」

▲Shoo提及了過往涉入賭博案的心情。（圖／翻攝自Shoo Instagram）

Shoo的片段上傳短短24小時，就收到許多人的關注與鼓勵，「真的非常感謝大家在這一天之內給予我的支持。我一一閱讀大家留下的留言，有時感動到落淚，也從中得到中肯的建議，讓我更堅定『未來的人生要過得更有價值、更珍惜』的決心。」Shoo更笑稱，希望有一天能自信地對大家說：「我已經成為真正的『人類Shoo』了，對吧？」承諾未來將不再隱藏、不加修飾地努力。

▲Shoo感激粉絲的鼓勵。（圖／翻攝自Shoo Instagram）

此前，Shoo與丈夫林孝聖一起在YouTube節目中，正面回應過往爭議。談及海外賭博事件，她坦白說：「結果上來看確實是做了，但那時的我對世事完全沒有概念。直到自己徹底跌落谷底，才覺得『原來這就是人生』。」林孝聖則透露，當時妻子陷入各種誘惑，兩人分隔兩地時，他接到對方急需用錢的消息，「（賭債）是2億8千萬韓元，我猶豫一天後，就向朋友借錢立刻還上」。

林孝聖提到，曾背著企圖輕生的Shoo狂奔送醫，Shoo聞言當場痛哭，懊悔地說：「確實是我全都搞砸了，對孩子們真的很抱歉，現在只想好好活下去。」

Shoo過往曾於2016年8月至2018年5月間，因在澳門賭博而最終被判處有期徒刑6個月、緩刑2年及80小時社會服務。2017年，她在美國拉斯維加斯向一名朴姓男子借下4億韓元賭資未償還，被提告後於2020年11月達成和解結案。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995