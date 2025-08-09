《還珠》女星愛女想出道遭抵制！陸網轟「爸爸是毒販」她挺身開戰

記者劉宛欣／綜合報導

曾憑《還珠格格3》走紅中國大陸女星黃奕，今年靠著《似錦》中的反派長公主，再登事業巔峰，私下的她經常透過社群分享生活，近來因12歲女兒黃芊玲的「想當南韓練習生」一事，再度掀起輿論風波。黃奕近日在社群上透露女兒黃芊玲的夢想，沒想到卻遭到部分網友強烈抵制，甚至在她的直播間直接開撕，火藥味十足。

▲黃奕為女兒開撕網友。（圖／翻攝自黃奕微博）

根據陸媒報導，黃芊玲的父親是富二代黃毅清，也是黃奕的前夫。兩人在2012年結婚育有一女，但之後因婚變展開多輪互撕，離婚大戰當時鬧得滿城風雨，直到2019年黃毅清因販毒入獄，這段糾葛才暫告一段落。然而，當網友得知黃芊玲有意出道，加上她的五官酷似父親，輿論瞬間炸鍋，不少人喊話「讓毒販女兒做公眾人物的口子絕對不能開」。

▲黃奕前夫曾涉毒。（圖／翻攝自黃奕微博）

對此，黃奕早前低調回應：「只是喜歡，沒有出道，感謝善意，停止傷害。」但風波未平，她隨後在直播中語氣轉為激烈，反嗆留言的網友是「水軍」，同時替女兒抱不平：「12歲還是個小孩，沒必要說得那麼難聽，更不該牽扯她爸爸，全屏都在說毒販的女兒，我覺得是我的話都受不了，更何況是個孩子。」