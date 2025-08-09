浩子去年身體出狀況今露面說明　阿翔母得腦膜瘤治療關鍵曝光

記者葉文正／台北報導

「浩角翔起」浩子、阿翔與曾智希、主播陳宏宜今席公視台語台與華視合製綜藝節目《台灣體能王 叫我第一名》記者會，並廣發英雄帖給全台體能王者鬥陣來挑戰，極限關卡設計台味滿滿。而近年浩子才傳出身體不適未再接外景節目，今受訪也透露身體狀況。

▲浩角翔起再度合體主持節目。（圖／記者黃克翔攝）

浩子去年傳身體出狀況，隨後也沒再主持民視《綜藝新時代》，如今主持3個節目，他強調自己現在狀況非常好，有在做保養，還搞笑說會避免長時間跟小孩相處，現在在YT《鬧著玩》節目也是有出外景，狀況都沒有問題。

▲曾智希首度跟浩角翔起合作主持。（圖／記者黃克翔攝）

而阿翔也提到，媽媽前陣子因檢查出腦膜瘤住院，當時阿翔時常南北兩地跑探望媽媽，如今透露媽媽狀況好很多也恢復正常，活動結束後他也會帶著小孩們回家團聚。

▲公視台語台台灣體能王記者會-浩角翔起。（圖／記者黃克翔攝）

阿翔也說都有近期做健康檢查，近年較常出現腸胃問題、容易脹氣，目前透過中醫調身體，其中還有一項是缺少維生素D，「就是說我很少曬太陽，這我就很納悶，我明明主持這麼多外景。」提到兩年前檢查就被醫生這麼說，現在他會特別找時間再去多曬太陽，主持外景多年的他也說習慣了，冷氣房待久反而會冷。

曾智希這次首度與浩角翔起合作主持，被問到浩角翔起是否像外傳一樣不合？曾智希則笑說：「沒有想像中那麼嚴重，私底下會講話！」阿翔也落井下石說曾智希是他們的和事佬。