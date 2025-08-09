崔珉豪親哥是首爾大學霸！老師：你有哥哥一半就好　造就驚人勝負欲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體SHINee成員珉豪擁有超高勝負慾，宛如電池永遠不會累，曾說出許多金句，都讓粉絲自嘆不如。而他近來登上節目《我獨自生活》，曝光了首爾大學畢業的學霸親哥，兩人不只外貌相似，就連不服輸的性格都同款，珉豪甚至表示因為哥哥太優秀，運動也擅長、功課也好，為了贏過哥哥才造就自己如今的勝負欲。

▲▼崔珉豪與親哥互動掀起討論。（圖／翻攝自MBC YouTube）

珉豪近日帶著哥哥崔珉碩（音譯）出演節目《我獨自生活》，兄弟倆從小就勝負欲不一般，哥哥更表示「我從小就有好好教導崔珉豪『做人的禮貌』」，好友Code Kunst笑答「所以你才會這麼正直地長大了」，珉豪認同附和「確實沒錯，上對下的教育，我在崔珉碩身上有好好地學到」。

▲崔珉豪勝負欲是為了贏過哥哥。（圖／翻攝自MBC YouTube）



看到兄弟倆的互動，Code Kunst幽默得出結論「難怪你（珉豪）老是說『要贏過去』、『撐下去』」，崔珉豪則回答：「如果贏過哥哥崔珉碩，我就是能夠贏過所有人了。」由於哥哥從小就是運動方面也厲害，成績也非常好，他只要入學跟哥哥同校，老師就會問他「你是崔珉碩的弟弟嗎？你只要有哥哥的一半就好了」。

▲▼崔珉豪親哥運動、功課都很厲害，老師經常告訴他「你有哥哥一半就好」。（圖／翻攝自MBC YouTube）



崔珉豪從小到大聽過數百次，老師告訴他只要有哥哥一半就好，他說：「哥哥對我來說，幾乎就是王的存在。」小時候，為了報復哥哥，還曾經把哥哥的書桌弄亂，沒想到哥哥把他的書桌弄得更亂，因此造就他的勝負欲，「只要贏過哥哥，我就能贏過一切」。