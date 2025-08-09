出道23年首曝母親憂鬱輕生！　尹敬浩悲揭青春期：我可能是她唯一朋友

記者張筱涵／綜合報導

出道 23 年的南韓演員尹敬浩，近日在節目《劉 QUIZ ON THE BLOCK》中首度公開母親因憂鬱症輕生的家庭往事。他回憶，母親是自己「頭號粉絲」，總是耐心傾聽並大笑回應，給予他表達上的自信與鼓勵。然而，青春期後他漸漸與朋友相處更多，對母親的依賴減少，如今回想起來，母親可能將他視為唯一的朋友。

▲尹敬浩出道23年來首度坦承母親是自我了結。（圖／翻攝自YouTube／유 퀴즈 온 더 튜브）



尹敬浩於6日《劉 QUIZ ON THE BLOCK》中回憶，自己的「頭號粉絲」就是母親，「媽媽什麼事都很有興趣地聽，跟媽媽說話讓我在表達上很有自信，我們常常跟舅媽們牽著手去看電影，回到家一邊脫鞋我就開始講故事，雖然現在想起來只是些很平常的事，但她總是開懷大笑，還說『敬浩怎麼這麼會說話』，應該就是從那時候開始的，對我來說，媽媽一直是那樣的存在。」

▲尹敬浩回憶當年媽媽是因為憂鬱症加劇，才會更希望能多和她說話，但他當時在青春期只覺得壓力很大。（圖／翻攝自YouTube／유 퀴즈 온 더 튜브）



這段往事其實在尹敬浩出道23年來從沒提過，他緩緩說道「媽媽很依賴我，也像朋友一樣相處，回想起來，我可能是她唯一的朋友，可是在我進入青春期後，開始和同齡朋友玩得更多，對媽媽有時感到煩，她總在等著聽我說話，有時讓我覺得壓力大，更想跟朋友在一起。」

母親曾對他說過，「孩子進入青春期時，父母也會有一種『中年期』的孤獨，想要更多地和孩子聊天。」但尹敬浩後來才意識到，那其實是母親憂鬱症加重的表現，「她最後沒能戰勝憂鬱症，選擇了結束生命。」當時外婆告訴他，不要對外說母親是自殺離世，擔心會被人議論，「所以我從來沒有對別人說過媽媽是怎麼走的。」

▲尹敬浩透露當時外婆要他對外表示媽媽是因意外走的。（圖／翻攝自YouTube／유 퀴즈 온 더 튜브）



尹敬浩說，每當有喜事或好機會降臨，第一個想到的就是媽媽，「可是喜悅之後總會有空虛感，對妻子說過，就算對外講了很多，心裡依然填不滿，因為再也沒有人能像媽媽那樣給我反應，即便現在很開心、很驕傲，但沒有能讓我傾訴的人，所以一直都有這份空虛。」這番真情流露令現場與觀眾動容。

▲尹敬浩說現在「頭號粉絲」媽媽不在了，覺得沒有人聽自己說話感到很空虛。（圖／翻攝自YouTube／유 퀴즈 온 더 튜브）



耶魯大學精神醫學科副教授羅鍾鎬（나종호）在《劉 QUIZ ON THE BLOCK》中看到尹敬浩談起母親離世，不僅感受到對母親深切的愛，也感受到尹敬浩向自殺遺屬公開傳達安慰的真心：「因社會汙名，許多遺屬只能隱藏悲傷，而研究顯示，一個人的自殺最多可影響135人的生活，平均會對15至30人造成重大衝擊。在南韓每年約有1萬4千人自殺，代表一年中有約40萬人深受影響。

南韓過去20年在OECD成員國中自殺率排名第一，推算下來，最多可能有接近800萬人屬於自殺遺屬範疇，羅鍾鎬沉重地繼續說道：「這也是我將韓國稱為『龐大的自殺遺屬社會』的原因」，並再次感謝尹敬浩的勇氣，盼社會能從沉默轉向彼此撫慰傷痛。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995