Joeman徵才薪資5萬、保證年薪14個月掀熱議　牛排曾開價9萬

記者黃翊婷／綜合報導

百萬YouTuber Joeman近日公開徵正職攝影師及剪輯師，薪資待遇皆開出5萬元（依能力調整），並且保證年薪14個月，掀起網友們討論。其實，前「狠愛演」成員、YouTuber牛排的老婆妮妮，今年4月也曾公開徵才，雖然工作量繁重，但傳聞給員工的月薪高達8、9萬元，一度也掀起網友們關注。

▲Joeman公開徵才剪輯師和攝影師，引發網友討論。（資料照／記者周宸亘攝）

Joeman昨日（8日）在Threads、臉書上發文徵才，開出的職缺為正職剪輯師和正職攝影師，薪資待遇皆為5萬元，但會依照能力調整。而工作內容部分，剪輯師需要擁有理解腳本的能力、熟悉新媒體影片節奏與網感，能夠依據Joeman頻道的風格進行剪輯，還要能夠獨立上片；攝影師的部分同樣需要擁有理解腳本的能力，能夠依據不同題材構思拍攝畫面，還要有動態攝影燈光布置、產品特寫拍攝等能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Joeman的徵才公告中還註明，員工必須到公司上班，保證年薪14個月，除了三節禮金之外，每半年還會發放績效獎金。消息公布之後掀起網友討論，認為Joeman開出的待遇條件不差，工作內容也很透明，「這個世道，還肯徵正職就給推」、「感覺零零總總加起來也接近百萬年薪了」。

另外，前「狠愛演」成員、YouTuber牛排的老婆妮妮，今年4月也曾在網路上公開徵才，當時要徵求的是團購社群管理加影音剪輯正職，工作內容包含協助管理LINE群組和社團互動與公告發布、整理與統籌每月團購檔期、基礎客服支援；短影音剪輯則需要協助處理字幕、轉場、格式排版等後製工作。

由於工作量繁重，一度掀起網友們正反意見熱議，有網友透露，聽牛排夫妻說過，給前員工的月薪是8至9萬元。有人坦言不會想做這份工作，雖然薪資平均9萬元算高，但工作量也真的很多；但也有人覺得，這是一個團隊，工作應該是大家一起分擔，薪水能開到9萬元，CP值已經很不錯了。