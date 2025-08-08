家寧一家四口陷官司　被追問「帳本在哪裡」親出面回覆

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTube頻道「眾量級」成員家寧、Andy分手後鬧翻，雙方多次隔空交戰「帳本問題」，新北地檢署最近偵結，女方因妨害電腦使用罪被起訴，事後她拍片感謝檢調還清白，也照常更新社群，不過卻常被網友問起帳本一事。對此，家寧不再沉默，選擇正面回覆網友留言。

▲家寧一家四口都挨告。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

家寧8日在社群開心分享運動照，心情絲毫不受連日的風波影響。有網友留言表示：「好啦，其實還是不錯看，如果妳不做那些事還是不錯。」對此，家寧回道：「做哪些事情？（真心想知道你所知道的）」

有另外的網友接著說：「帳本在哪裡，就這麼簡單。」家寧也毫不退卻地親自回道：「帳本如果在我這裡一定大方的給你們，如果還是不清楚，可以看我第一篇聲明到檢調後到的聲明～」強調自己與帳本無關。

▲家寧回覆網友。（圖／翻攝自Threads／chianing_baby）

據悉，新北地檢署於7月30日偵結，依照業務侵占、背信等罪起訴曾淑惠（家寧媽）；幫助逃漏稅起訴張國龍（張爸）、張家芸（張妹）；妨害電腦使用罪起訴家寧。檢方查出張家除了吞掉眾量級超過4千萬元收益，另外還逃漏稅超過572萬餘元。