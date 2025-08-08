楊千霈動刀「術後血塊堵呼吸」！　失去2感狂瘦4kg：吞口水都痛

記者蔡宜芳／綜合報導

楊千霈在8日父親節這天，表示今年的父親節對她而言「既沉重又分外珍貴」，並坦承自己於不久前病倒。她透露過去10天，經歷了一場原以為只是小手術的住院過程，卻因體質關係變得艱辛，體認到健康的重要性。

▲楊千霈在父親節前夕病倒。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈 Pink Yang）

楊千霈指出，自己的體質不易止血且易發炎，導致出院返家後仍反覆發燒，讓復原變得格外辛苦。她更提到自己手術後，曾因血塊堵住呼吸，「強烈窒息恐懼感至今揮之不去。」

此外，楊千霈坦言自己目前還喪失了味覺和嗅覺，「吞咽口水簡單不過的反射動作，目前對我來說是如此疼痛煎熬。」她感慨地說，從小就在爸爸親手做的美食中長大，對吃一向充滿熱情，現在卻只能喝流質食物，一週就暴瘦近4公斤，情緒跌入谷底，「這段低潮讓我第一次真切沉澱體會，有些難關只能靠自己獨立面對與跨越，沒有人能仰賴或代替我承受這些痛苦與恐懼，All by myself ～」

▲▼楊千霈透露自己在術後吃足苦頭。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈 Pink Yang）

不過在她身體疲憊、情緒低落時，最堅強的支柱仍是爸爸，「楊老爹默默替我堅守住了家，幫忙我照顧兩位寶貝女兒，擔心且關心我的病情變化，讓我心無罣礙放下一切，安心在病床上休養身體。」她說，每當痛到想放棄時，看著左手的刺青，都讓她想起父愛的溫暖，「再想想可愛的娃寶Q妹和熊女士，全家的愛讓我更珍惜擁有的幸福，雖然仍在病痛中，但我會努力回到工作崗位，更正視健康的重要。」

楊千霈最後也寫下對父親的感謝，「楊老爹～史上最強老爸，謝謝你無時無刻守在我們一家身邊。」表示父親是自己脆弱時最堅強的後盾，「祝福全天下的父親～健康平安，願我們都能在人生風雨裡更加剛毅無所畏懼。」

▲▼楊千霈感謝父親當後盾。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈 Pink Yang）