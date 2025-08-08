李千娜睽違9年合作宋柏緯談情　報備老公黃尚禾...被噹：不敢說實話

記者蔡琛儀／台北報導

李千娜將推出首張台語經典翻唱專輯《千娜舞台秀－彼段過去經過阮兜口》，首波主打翻唱台灣City Pop樂團始祖WHYNOT的歌曲〈無法度按捺〉，MV由新銳導演彭道森執導，李千娜與宋柏緯睽違9年再度合作，拍攝前，李千娜還特地向老公黃尚禾報備。

▲李千娜和宋柏緯合作〈無法度按捺〉MV。（圖／環球提供）

黃尚禾好奇問MV是否有吻戲或床戲，她急忙否認，卻被老公反虧「不敢講實話」，讓她在婆婆與媽媽面前瞬間耳紅，李千娜只好趕快說：「最後一幕會比較close，但都沒有怎麼樣啦。」她到片場後還再次向導演確認沒有親密戲後才放心。

〈無法度按捺〉描繪情話綿綿到天亮卻難以啟齒的「我愛你」，李千娜與宋柏緯飾演孤寂賓館櫃檯與常住房客之間曖昧的互動。懷舊賓館背景中，故事在渴望與遺憾間游移，展現當代人面對愛情時那份差一步的掙扎與選擇。

▲李千娜、宋柏緯在MV中有親密戲，她還事先和老公黃尚禾報備。（圖／環球提供）

這次推出台語翻唱專輯，靈感源自她自幼隨家族巡演的成長記憶。父母皆為樂手與歌手，她從小坐在爸爸打鼓的角落，看著他們工作，也聽著無數經典老歌長大。籌備專輯時，她與製作統籌阿弟仔不約而同選出多首相同曲目，翻唱台灣City Pop樂團始祖WHYNOT的歌曲〈無法度按捺〉一聽便確定是首波主打。