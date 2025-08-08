同為癌友！孫德榮得知沈玉琳血癌嚇壞：堅信你會回來再帶歡笑給我們

記者張筱涵／綜合報導

資深主持人沈玉琳日前因高燒不退、身體不適送醫，住進三軍總醫院時已出現多重器官衰竭，一度被懷疑是猛爆性肝炎，直到6日晚間證實罹患白血病（俗稱血癌），後續將接受化療與骨髓移植，並已轉至台大醫院治療。孫德榮也受膀胱癌所苦10幾年，日前因脊椎病變近日接受重大手術，得知沈玉琳消息後，特別發文關心。

▲孫德榮關心沈玉琳。（圖／翻攝自FACEBOOK／孫腫來了）



孫德榮7日在社群發文表示，「親愛的好友沈玉琳，打從聽聞你身體不適以後，心裡異常掛念，更不敢去醫院或打電話打擾你，只在你的Line留一句『你別嚇我』，迄今只能默默祝福你，沒什麼難關可以打倒你，我堅信你會回來再帶歡笑給我們。我真的很想你！」

另外，吳宗憲出席旗下藝人陳守恩新歌發表會時，也談及沈玉琳近況。他回憶，上個月錄最後一集《綜藝大熱門》時曾見過對方，當時抱住沈玉琳時被他「瘦骨嶙峋」的身形嚇到，「怎麼剩一副骨架」，並注意到他面色蠟黃、氣色很差。吳宗憲透露，當時沈玉琳解釋自己在進行168斷食，他立刻勸對方：「不可以這樣，老婆小孩都還小，要挽著女兒的手放到幸福的地方，一定要健康，要保重身體！」

得知病情後，吳宗憲也主動聯絡潘若迪，並傳訊給沈玉琳的家人，包括老婆芽芽，「打電話人家沒接，代表人家有難言之隱」，但芽芽有回覆訊息表示感謝。他承諾若有任何需求會全力協助，並強調台大醫院院長是自己的好友，「沒問題的，就是正常治療狀態，休息一兩週應該就可以回來崗位服務了」。