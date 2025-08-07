KAT-TUN解散後驚喜宣布「最後演唱會」　11月合體開唱創罕見特例

記者蔡宜芳／綜合報導

日本偶像男團KAT-TUN在今年3月31日突然宣布解散，消息令許多粉絲相當錯愕，而龜梨和也在這之後也離開了經紀公司STARTO ENTERTAINMENT（星達拓）。不過，成員三人7日驚喜宣布將於11月舉辦最後一場演唱會，為團體劃下完美句點，這也是日本演藝圈中「解散後演出」的罕見特例。

▲KAT-TUN已在3月31日解散。（圖／翻攝自星達拓官網）

在星達拓娛樂7日的公告中，宣布KAT-TUN將於11月8日下午5點（台灣時間4點），在千葉ZOZO海洋球場舉辦演唱會《Break the KAT-TUN》，消息讓粉絲又驚又喜。

由於這場演唱會並非「復出」或「限定復活」的性質，而是團體解散後的最後一場演出，無論是在星達拓娛樂中，還是在日本演藝圈裡，都是相當罕見的狀況，因此受到各界高度關注。

▲▼KAT-TUN將於11月合體開唱。（圖／翻攝自星達拓官網）

此前，KAT-TUN的解散來得突然，令眾人措手不及，也有不少粉絲遺憾一切結束得太草率。而當時中丸雄一曾在直播中表示，希望未來能有機會向粉絲表達謝意，也正在尋找合適的時間地點。如今三人遵守承諾，也讓粉絲直呼「真的太熱血了」、「KAT-TUN到最後都還是那麼帥」。