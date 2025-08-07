高欣欣「眼睛藥水點錯」險失明　曝傷勢提醒1關鍵：以免發生慘案

記者蔡宜芳／綜合報導

女星高欣欣日前誤將處理傷口的藥水認成眼藥水，點入眼睛後灼傷，險些失明。她7日透露在受傷掛急診後的隔天，又去眼科檢查，分享了自己的治療狀況，也提醒網友特別要注意「相似的瓶瓶罐罐別放一起」。

▲高欣欣日前點錯眼藥水，險些失明。（圖／翻攝自Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）

高欣欣表示，她在4日一早前往眼科就診，經醫師檢查後，被判定為「化學傷害」，隨即更換藥水與軟膏。經過兩天後，她終於能夠看得比較清楚，也不需要一直戴著眼罩活動，「到了星期三睜眼的那一霎那，我安心了不少，眼不腫了，血絲也不見了～」

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨（6）日回診時，高欣欣被告知雖然已有復原，但還沒痊癒，眼睛內依舊有精成分殘留，「他（醫生）要我放心，不會有太大問題，所以再次換了藥水，我們相約一星期後見。」

▲高欣欣的眼睛在治療後，已經逐漸恢復。（圖／翻攝自Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）

對於此次的意外，高欣欣提醒說：「不同類別的瓶瓶罐罐，尤其形狀相似的，千萬別放在一起。」若真的誤用，要立即用清水大量沖洗殘留物，才能避免傷害擴大。她也報平安說：「對於慘案留言的朋友們，謝謝你們的關心，當你們看到這篇PO文，表示我已經沒事了，正在養護恢復當中。」