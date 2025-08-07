ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陳文茜鬥惡癌「15腫瘤纏身」！
社群爆紅的「10次約會法則」
三大金曲歌后宣布台東免費開唱
外景節目爆意外！旅途中「突翻車」驚悚畫面曝　旅遊YTR敬業先擔憂1事

記者孟育民／台北報導

八大電視自製類實境外景節目《自由的旅行者》，本周即迎來最刺激的行程，主持人融融與搭檔圖佳駕駛越野車，穿梭於土耳其千年風化而成的自然岩石秘境，過程驚險萬分，圖佳在行進途中不慎翻車，嚇壞工作人員；緊跟在後的融融「職業病」上身，先在意鏡頭是否捕捉到這一驚險畫面，隨後趕緊上前關心搭檔狀況，圖佳拍拍屁股要大家別緊張，笑說：「小痛，沒事！」

▲▼外景《自由的旅行者》駕駛越野車行進過程，圖佳意外翻車。（圖／八大提供）

▲外景《自由的旅行者》駕駛越野車行進過程，圖佳意外翻車。（圖／八大提供）
八大綜合台《自由的旅行者》此趟土耳其之旅最受期待的熱氣球行程終於成功解鎖！因當地連日下雪、降雨導致飛行受阻，外景隊在苦等三天後終於圓夢；眾人凌晨不到五點起床整裝待發，迎戰攝氏僅1度的低溫，怕冷的圖佳套了四件上衣、兩條褲子來禦寒；融融坦言，熱氣球飛行是「看天吃飯」，稍有風速過高、能見度低或者下雨，隨時就會被取消行程。

▲▼外景《自由的旅行者》駕駛越野車行進過程，圖佳意外翻車。（圖／八大提供）

▲《自由的旅行者》前進土耳其搭熱氣球。（圖／八大提供）

拍攝當天好在天公作美、天候穩定，融融和圖佳搭乘全場最大的熱氣球升空，壯麗美景盡收眼底。圖佳則意外在空中巧遇粉絲，認出他是八大電視《WTO姐妹會》的新住民班底，令他又驚又喜。融融則是睽違五年再次舊地重遊，依然被熱氣球帶來的視覺震撼而感動，與圖佳異口同聲認證，土耳其絕對必排行程。

▲▼外景《自由的旅行者》駕駛越野車行進過程，圖佳意外翻車。（圖／八大提供）

▲融融分享感動心情。（圖／八大提供）

此外，兩人也造訪傳統甜點店，看見師傅毫不手軟將甜點淋上滿滿的糖漿，融融融目瞪口呆，嗜甜的圖佳則興奮地直呼人間美味！製作陶罐行程，得知這是早期土耳其男性婚前的「考試」，透過製作蓋子與瓶身的契合度，代表男方是否心思夠細膩，而即將結婚的融融與單身的圖佳，則立刻接受考驗。

 

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

6小時前

快訊／沈玉琳確診血癌！吳宗憲回應了　陳宥心願捐骨髓

22小時前

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了！　吳宗憲曝他瘦剩骨頭心疼：不可以這樣　

2小時前

沈玉琳發文證實罹患血癌！　暫停一切工作「我們後會有期」

22小時前

董至成送關心「探病沈玉琳」遭酸民炮轟！　言論被惡意曲解掀討論

20小時前

快訊／韓女團成員陳屍家中身亡！才上過朴寶劍節目…警方展開調查

8/6 14:14

沈玉琳罹血癌！楊月娥談女兒患白血病冒3症狀：過程辛苦一定得拚

12小時前

不滿兒欠債4年不還！　施孝榮「突撕破臉公開討債」怒揭內幕

8/6 17:33

面試新人竟是職業級騙子！上班第一天出狀況…鬧上勞工局真相驚人

11小時前

趙露思公司發律師函反控她違約！　張芷溪轉發怒嗆「法院見」

19小時前

「願捐沈玉琳骨髓」網批：有點常識！陳宥心高EQ回應：我會不知道嗎

8小時前

沈玉琳罹血癌！昔喊「想活久點」怕等不到女兒結婚　差48歲被一句話惹鼻酸

6小時前

