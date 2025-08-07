外景節目爆意外！旅途中「突翻車」驚悚畫面曝　旅遊YTR敬業先擔憂1事

記者孟育民／台北報導

八大電視自製類實境外景節目《自由的旅行者》，本周即迎來最刺激的行程，主持人融融與搭檔圖佳駕駛越野車，穿梭於土耳其千年風化而成的自然岩石秘境，過程驚險萬分，圖佳在行進途中不慎翻車，嚇壞工作人員；緊跟在後的融融「職業病」上身，先在意鏡頭是否捕捉到這一驚險畫面，隨後趕緊上前關心搭檔狀況，圖佳拍拍屁股要大家別緊張，笑說：「小痛，沒事！」

▲外景《自由的旅行者》駕駛越野車行進過程，圖佳意外翻車。（圖／八大提供）



八大綜合台《自由的旅行者》此趟土耳其之旅最受期待的熱氣球行程終於成功解鎖！因當地連日下雪、降雨導致飛行受阻，外景隊在苦等三天後終於圓夢；眾人凌晨不到五點起床整裝待發，迎戰攝氏僅1度的低溫，怕冷的圖佳套了四件上衣、兩條褲子來禦寒；融融坦言，熱氣球飛行是「看天吃飯」，稍有風速過高、能見度低或者下雨，隨時就會被取消行程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《自由的旅行者》前進土耳其搭熱氣球。（圖／八大提供）



拍攝當天好在天公作美、天候穩定，融融和圖佳搭乘全場最大的熱氣球升空，壯麗美景盡收眼底。圖佳則意外在空中巧遇粉絲，認出他是八大電視《WTO姐妹會》的新住民班底，令他又驚又喜。融融則是睽違五年再次舊地重遊，依然被熱氣球帶來的視覺震撼而感動，與圖佳異口同聲認證，土耳其絕對必排行程。

▲融融分享感動心情。（圖／八大提供）



此外，兩人也造訪傳統甜點店，看見師傅毫不手軟將甜點淋上滿滿的糖漿，融融融目瞪口呆，嗜甜的圖佳則興奮地直呼人間美味！製作陶罐行程，得知這是早期土耳其男性婚前的「考試」，透過製作蓋子與瓶身的契合度，代表男方是否心思夠細膩，而即將結婚的融融與單身的圖佳，則立刻接受考驗。



