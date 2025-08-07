AV女優上演小心機！櫻空桃突問：可換位置嗎～　河北彩伽親切讓C位

記者吳睿慈／台北報導

2025 TRE台北國際成人展將於8月8日至10日在南港展覽館2館盛大登場。主辦單位7日舉辦行前記者會，12位神級女優明里紬、神木麗、miru、伊藤舞雪、七澤米亞、櫻空桃、河北彩伽、石川澪、涼森玲夢、宮下玲奈、金松季步、西宮夢齊聚，不過，場上在拍照時，櫻空桃因認為自己的左臉比較好看，向站在C位的河北彩伽詢問「可以換位置嗎」，完美角度公開後，專屬於女優的小心機也隨之曝光。

▲櫻空桃希望維持完美的「側臉」，拍一輪照後，突詢問河北彩伽「能不能換位置」。（圖／記者黃克翔攝）



12位女優齊聚一堂，明里紬、神木麗、miru、伊藤舞雪、七澤米亞、櫻空桃、河北彩伽、石川澪、涼森玲夢、宮下玲奈、金松季步、西宮夢輪流向媒體打招呼，神木麗最特別用台語喊話「打給後，哇系神木麗」，河北彩伽則稱讚本年度巨型裝置升級，「沒想到今年是巨型剉冰轉盤，我剛剛坐在轉盤上很有夏天的感覺，邀請大家一起來消消暑。」

▲河北彩伽爽快讓位，櫻空桃如願站到自己想要的位置。（圖／記者黃克翔攝）



女優集體現身記者會，各家攝影記者爭相拍攝，不過，就在她們為冰磚加料後，場上突有異動，櫻空桃表示自己的左臉比較好看，對她自己的要求及嚴格，連出鏡角度都想帶給粉絲最完美的一面，發揮小心機，現場詢問河北彩伽「可以換位置嗎」，對方爽快答應後，兩人才交換位置，繼續進行拍照環節。

▲櫻空桃主要拍攝角度都是左臉 。（圖／記者黃克翔攝）



櫻空桃這次出席記者會，她也分享最近的興趣開始學習鋼管舞，「我一開始不是為了鍛鍊而學，是我本身有興趣才練，但練到一個地步突然發現我的肌肉很明顯，尤其是在拍照比貓耳朵的姿勢時，發現自己的二頭肌很強壯，我就想說以後不能比這個pose了，因為肌肉都露出來了。」

▲櫻空桃比較少給拍右臉 。（圖／記者黃克翔攝）