朴敏英「雙頰凹陷」嚇壞粉絲
LINE「14款免費貼圖」
龍龍被爆買信義區豪宅傻眼！
ETtoday八連霸請您喝咖啡　800項好禮大放送

活動小組／綜合報導

ETtoday要用咖啡和您說感謝！根據牛津大學「路透新聞學研究所」最新發布的《2025年數位新聞報告》，ETtoday新聞雲連續八年蟬聯「台灣網路新聞觸及率第一」！為了感謝全台讀者一路相挺，特別舉辦「ETtoday 8連霸，請您喝咖啡」感恩活動除了準備超過800項好禮要送給你，還要加碼抽出Garmin運動手錶！讓您掌握世界脈動的同時，邊喝咖啡，邊把好禮帶回家！

▲（圖／活動小組）

▲ETtoday使用率8連霸800項好禮大放送，先掃先贏，送完為止。

ETtoday8連霸咖啡大放送  立即領

即日起到11月2日，只要到台北捷運台北車站以及東森廣場台北車站，找到「ETtoday 牛津8連霸」燈箱掃描燈箱上的QR Code，就能立刻解鎖任務，輕鬆領取萊爾富中杯美式咖啡或是星巴克白雪摩卡即溶咖啡(1盒/4包入)。成功蒐集到2面燈箱並解鎖任務，即有雙倍的好康此外，還能再加碼一次抽獎機會，將市價17,990元的Garmin運動手錶讓您戴回家！

我想抽  Garmin運動手錶

三步驟，輕鬆Get好禮
1. 找燈箱：到北捷台北車站以及東森廣場台北車站，尋找「ETtoday 8連霸」燈箱。
2. 掃QR Code：對準燈箱上的QR Code，點擊「點我立即抽！」即可立即獲得萊爾富中杯美式咖啡或是星巴克白雪摩卡即溶咖啡(1盒/4包入)。（兌換資訊可在新聞雲APP → 會員中心 → 我的兌換券查看）。
3. 集滿加碼：蒐集兩面燈箱，就能再抽Garmin運動手錶！

▲（圖／活動小組）

尋寶小提示
台北車站很大，想快速找到燈箱？
從捷運藍線在台北車站下車後，上樓往中山南/北路出口方向走，有機會第一眼就看到。

▲（圖／活動小組）

▲來到台北車站不妨找找8連霸燈箱，讓ETtoday請您喝咖啡。

東森廣場台北車站的燈箱，則藏在大小朋友都愛的寶可夢明耀之星特色店旁

▲（圖／活動辦法）

▲經過東森廣場台北車站站，不妨找找8連霸燈箱，掃描拿好禮

但要注意，燈箱位置會不定期移動，所以發現它的那一刻，務必要馬上掃碼解鎖，先掃先贏，送完為止

快來台北車站找燈箱  面面有驚喜

ETtoday八連霸的背後，是讀者每天的點擊與信任。這份成績，不只是數字上的光榮，更是來自你們每一次點擊、閱讀、分享的支持。而這杯咖啡與加碼好禮，就是我們的感謝回禮。經過台北車站或東森廣場台北車站時，不妨停下腳步找找燈箱，也許下一杯咖啡以及Garmin運動手錶，都是屬於你的驚喜！

