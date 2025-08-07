尖叫！許光漢8月底北流開唱　「夢幻合體落日飛車」嗨吐心聲

▲許光漢8月底將在北流開唱。（圖／臺北流行音樂中心提供）



記者翁子涵／台北報導

「國民老公」許光漢去年8月20日以替代役身分入伍，昨（6日）退伍後最新動向曝光，被譽為「被演員耽誤的歌手」的他，將首次挑戰國際音樂節演出，一舉躍上本月31日的北流JAM JAM ASIA 亞洲音樂節大展魅力歌喉，並將與金曲樂團落日飛車 Sunset Rollercoaster 夢幻合體同台共演，雙方跨界合作攜手組限定音樂組合無疑火花四射，不但引爆粉絲高度關注，更勢必成為今年音樂節最受矚目的亮點之一。

許光漢首度登上JJA亞洲音樂節與金曲樂團落日飛車 Sunset Rollercoaster 合體共演，他開心表示：「能作為亞洲前衛樂團『落日飛車』的嘉賓，並與他們同台參與這次音樂盛典，對於我這個音樂門外漢來說，只希望站上舞台時別太像個門外漢。」許光漢也謙虛補充：「很榮幸能有在舞台上和跟飛車jam的機會，我會努力呈現最好的演出。既然是兼具品味與藝術的舞台，也會用心準備與之相符的歌曲。請大家拭目以待！」

繼先前北流公布來自亞太十國日、韓、菲、印尼、美、澳等地的卡司陣容後，最新一波的名單出爐更是盡銳出戰，其中包括好久不見的臺灣電子樂工林強將現身 JJA「SUB 跨夜特別企劃」帶來音像實驗演出；而曾登上美國 Coachella 科切拉音樂節的韓國獨立音樂才女 Yaeji，則將呈現備受期待的個人舞台，還有來自日本的獨立樂團 Homecomings，將以不同風格交織出亞洲音樂的多樣魅力。

另外，來自泰國的兩位新銳音樂才女 wadfah、pami 及獲得印尼音樂大獎的樂團 Rub of Rub 將聯手展開東南亞音樂交流，多組海內外潮流音樂人齊聚一堂共襄盛舉，一同為樂迷們在本屆 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節帶來與眾不同的多元音樂風格視聽饗宴。

