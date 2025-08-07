斯文韓星「昔遭控撿屍」再惹議！爆牽線不倫戀　正宮怒：毀掉我家庭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星朴施厚過去有著斯文、紳士形象，卻在2013年遭控撿屍性侵，儘管最後被判無嫌疑，正面形象還是受到重挫，他花了數年才重新回到螢幕前，怎料，近日又捲入破壞家庭的爭議，一名網紅A女在IG指控「你之前喊我一聲『嫂子』，卻在2020年起介紹女生給我老公，也該適當點吧。」網紅指稱自己的家庭遭毀，滿滿都是怨恨的字句，引起韓網關注。

▲朴施厚昔遭控撿屍，雖被判無嫌疑，但如今又爆牽線不倫戀。（圖／翻攝自朴施厚IG）



一名網紅5日突在社群網站發生表示，自己的家庭遭到朴施厚牽線不倫戀而毀滅，「你過去喊我一聲『嫂子』，卻在2020年起介紹女生給我老公，也該適當點吧，介紹女生給孩子的爸，對於我的家庭破裂，你也有很大地責任。還要繼續當TikTok主持人嗎？我還持有你電話通話的錄音。」網紅更在文字裡痛罵：「告我啊，反正我也沒了小孩，已經沒什麼好失去了！」

▲一名網紅A女在社群網站怒訴自己的家庭遭朴施厚毀掉，她同時曝光小三照，但照片主角現身反駁「我沒見過被提及的人物」。（圖／翻攝自韓網）



這段文字引起韓網震驚，由於朴施厚過去形象已毀，如今又被爆牽線不倫戀，馬上就引起輿論關注，只是這則文字的爆料真實度有待查證，而朴施厚方面暫無回應，且網紅A女曝光的小三照，該位女性在留言下方反駁「我與文字裡提及的人都沒見過面」，將以散播謠言與毀壞名譽罪嫌對A女提吿。

不過，稍早，網紅A女的老公接受韓媒訪問，他表示「已經在6年前跟A女離婚」，更強調「我跟朴施厚只是同鄉兄弟，他沒有介紹過女生給我」，他澄清這件事跟朴施厚自己的家明無關。