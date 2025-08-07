沈玉琳罹血癌！昔喊「想活久點」怕等不到女兒結婚　差48歲被一句話惹鼻酸

記者孟育民／台北報導

57歲主持人沈玉琳6日證實其罹患的是血癌，並坦言接下來會有一段時間無法和大家見面，會好好配合治療、專心養病，消息一出震驚演藝圈，而他目前人還在加護病房，老婆芽芽陪伴在身旁。事實上，沈玉琳為了給家庭最好的生活，近幾年全力衝刺事業，不過他曾向《ETtoday星光雲》坦言很在乎身體健康，因爲希望可以親眼看著女兒結婚，「大家都知道我老婆小我17歲，女兒更小了48歲，足足差4輪，自從結婚有女兒後總會想活久一點。」

▲沈玉琳最掛心妻小，如今正在努力治療中。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

沈玉琳在46歲時老來得子，愛女今年還在唸國小，他坦言兩人足足差了4輪，讓他內心擔憂，「爸爸最大的心願，就是看著女兒幸福的被牽進結婚禮堂，其實擺在眼前的是我女兒小我4輪，現在人也都很晚婚，就很怕等不到那天！」女兒有天更突然跟他說：「爸爸你那麼老了，會不會等不到我結婚。」讓他聽了心裡有一點心酸，所以特別注重自己的健康，還會陪女兒打球。

▲沈玉琳希望能看見女兒結婚。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

沈玉琳6日證實自己罹患的是白血球異常增生的白血病，「由於狀況緊急，我已經住院治療幾天了，療程會持續一段時間，接下來可能會暫時無法與大家見面。」他也感謝各界的關心，「每一句鼓勵我都收到、都放在心裡，這些支持，會是我療癒過程中最強大的力量。」目前他已住進加護病房第10天，對此超過千位網友、百位明星為他集氣，希望他能早日康復。