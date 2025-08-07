深田恭子蜜大腿瘦到皮包骨！　衝浪露笑顏…日網：瘦到讓人心疼

記者陳芊秀／綜合報導

42歲日本女星深田恭子暴瘦！她時隔5年，於6日發行最新寫真集，近日IG更新衝浪影片，原本的豐滿身材瘦了一大圈，大腿更是細到像皮包骨，留言區湧入粉絲關心：「太瘦了。」

▲深田恭子最新衝浪影片公開，原本的蜜大腿瘦到像皮包骨。（圖／翻攝自IG）

深田恭子時隔5年推出第22本寫真集，並且在夏威夷拍攝，取名《AO》，在夏威夷語是「破曉之光」的意思，還挑戰了最愛的衝浪。影片中，她身穿泳裝開心踏在衝浪板上，原本以豐滿身材圈粉無數，一雙蜜大腿因為瘦下來，顯得更加纖細，但全程仍保持不變的迷人笑顏，享受著海上運動。

▲深田恭子喜愛衝浪，過去寫真常有衝浪辣照。（圖／翻攝自IG）

▲深田恭子夏威夷拍寫真集衝浪，身材變得纖細。（圖／翻攝自IG）



部分網友留言「腿變細了，很喜歡以前那個肉肉的、很健康的妳，不過，看妳好像很有活力的樣子，比什麼都好」、「雖然腿有點太細、整個人瘦下來的樣子讓人有些擔心……，但只要深恭（深キョン）本人能夠隨心所欲地去做自己喜歡、而且能讓自己感到幸福的事，只要她能健健康康的，那就比什麼都重要了」、「千萬別太勉强喔」、「感覺瘦了很多」、「瘦到讓人心疼，如果能再長回一點肉，變回以前的深恭（深キョン）就太好了，我從高中時就是妳的粉絲了」。另外也有網友留言「能夠衝浪表示身體狀況好很多吧」、「永遠這麼美」、「看到笑顏真好」。