鄧佳華前任簡簡遭酸「低配版范瑋琪」！　反擊追求者不斷：從小被說好看

記者孟育民／台北報導

網紅鄧佳華因偷拍女生裙底挨告，被判刑6個月又無力繳交罰金的他已在上月10日入獄服刑，模特女友簡簡事後現身受訪低調透露兩人已分手。簡簡因為曝光在鏡頭前，遭到不少酸民抨擊外型，不但被說像許純美，甚至指稱她是「低配版范瑋琪」。對此，她也親上火線反擊，強調自己「從小到大被說好看」。

▲簡簡遭抨擊外型，火大反擊。（圖／翻攝自簡簡IG）

簡簡的外貌遭到網友攻擊，但她並沒有為此受到影響，日前她在個人IG帳號為自己發聲，憤怒直言：「從小到大外貌真的都是說好看的，素顏跟化妝沒差別太大，或是年紀看起來很小，就是直觀遇到的人都誇讚漂亮是真的。」

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▲簡簡先前才露面接受訪問。（圖／資料照／記者葉文正攝）

她對自己相當有自信，稱現在桃花很旺，很多人都覺得她是未成年，時常在路上被人搭訕，「就在剛剛在路上又遇到一個搭訕的，他直接來的第一句話，就是你很漂亮想認識，最近旅遊也是連續遇到兩個搭訕的，就發生在前後時間而已。」她認為每個人對於外表審美都不一樣，不會因為網路上的酸言酸語而改變對自己的想法，「我聽到的跟網友說的不太一樣，一直想來追求我的人真的都沒斷過。」