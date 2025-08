陳奕迅驚爆罹焦慮症服藥治療！　宣布巡演結束將休息

記者蔡琛儀/台北報導

陳奕迅昨(5日)於澳門銀河綜藝館舉行演唱會紀錄電影《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》首映,吸引近7千名粉絲朝聖,被問到是否會與近期也出道當歌手的女兒陳康堤合作?笑說:「其實早就合作過啦!她在〈Baby Song〉彈鋼琴,也在〈盲婚啞嫁〉裡唱了幾句。」還打趣女兒「高級過我」,表示期待有機會,「不知她願不願意呀,哈哈。」

陳奕迅相當以女兒為榮。

這部紀錄片橫跨7年、全球180多場巡演,紀錄陳奕迅從光鮮舞台到情緒崩潰的歷程,從疫情期間,被迫取消演唱會作開始,他坦言做藝人的艱辛,常常害怕做得不夠好、說錯話,有時會迷失,紀錄片更爆出陳奕迅早於杭州站開始,出現精神問題, 確診「焦慮症」。

他坦言壓力多來自「擔心自己唱不好」,甚至聲帶出狀況就焦慮到想停演,目前仍要靠藥物控制,「那些藥沒有多大副作用,不過醫生認為我最好停下來時才停藥。我也試過停藥,但身體就告訴我不成,明明是睡得很好,明明是心情不錯,但無法控制一些莫名而來的緊張,所以還是決定巡演停了,才停藥。」

陳奕迅演唱會紀錄電影首映會還有無人機表演。

以前他總與自己過不去,現在則學會放過自己:「51歲了,何必再爭拗?不如與自己和解,找回不怕的那個我。」他也感謝紀錄片幫助自己留下提醒,「不用再懼怕、糾結太多。」透露巡演唱完將放假跟自己好好相處,「或者可以變回以前那個什麼也不怕的我。我要提醒自己,很多事不由得我們控制,無需驚慌。」首映會最後觀眾不肯散場,陳奕迅寵粉無極限即興清唱〈明年今日〉,並獻上1500架無人機空中秀,讓首映夜溫馨收尾。