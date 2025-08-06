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陳奕迅驚爆罹焦慮症服藥治療！　宣布巡演結束將休息

記者蔡琛儀／台北報導

陳奕迅昨（5日）於澳門銀河綜藝館舉行演唱會紀錄電影《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》首映，吸引近7千名粉絲朝聖，被問到是否會與近期也出道當歌手的女兒陳康堤合作？笑說：「其實早就合作過啦！她在〈Baby Song〉彈鋼琴，也在〈盲婚啞嫁〉裡唱了幾句。」還打趣女兒「高級過我」，表示期待有機會，「不知她願不願意呀，哈哈。」

▲▼陳奕迅演唱會紀錄電影首影+分享會。（圖／廿一克有限公司提供）

▲▼陳奕迅相當以女兒為榮。（圖／廿一克有限公司、華納提供提供）

▲▼陳康堤〈doll〉。（圖／華納提供）

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這部紀錄片橫跨7年、全球180多場巡演，紀錄陳奕迅從光鮮舞台到情緒崩潰的歷程，從疫情期間，被迫取消演唱會作開始，他坦言做藝人的艱辛，常常害怕做得不夠好、說錯話，有時會迷失，紀錄片更爆出陳奕迅早於杭州站開始，出現精神問題， 確診「焦慮症」。

他坦言壓力多來自「擔心自己唱不好」，甚至聲帶出狀況就焦慮到想停演，目前仍要靠藥物控制，「那些藥沒有多大副作用，不過醫生認為我最好停下來時才停藥。我也試過停藥，但身體就告訴我不成，明明是睡得很好，明明是心情不錯，但無法控制一些莫名而來的緊張，所以還是決定巡演停了，才停藥。」

▲▼陳奕迅演唱會紀錄電影首影+分享會。（圖／廿一克有限公司提供）

▲▼陳奕迅演唱會紀錄電影首映會還有無人機表演。（圖／廿一克有限公司提供）

▲▼陳奕迅演唱會紀錄電影首影+分享會。（圖／廿一克有限公司提供）

以前他總與自己過不去，現在則學會放過自己：「51歲了，何必再爭拗？不如與自己和解，找回不怕的那個我。」他也感謝紀錄片幫助自己留下提醒，「不用再懼怕、糾結太多。」透露巡演唱完將放假跟自己好好相處，「或者可以變回以前那個什麼也不怕的我。我要提醒自己，很多事不由得我們控制，無需驚慌。」首映會最後觀眾不肯散場，陳奕迅寵粉無極限即興清唱〈明年今日〉，並獻上1500架無人機空中秀，讓首映夜溫馨收尾。

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陳奕迅

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