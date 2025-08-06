ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

魏如萱「整週神隱電台直播」原因曝光
LINE「18款貼圖」免費下載
正妹啦啦隊長遭控逼走隊員
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

沈玉琳 芽芽 蔡阿嘎 蘿拉 張家輝 關詠荷 魏如萱 謝忻

朱芯儀出國脫了！難得解放泳衣「一路挖空到胸下」超辣身材全被拍

記者潘慧中／綜合報導

朱芯儀2021年底診斷出乳癌2到3期後，隔年5月進行乳房切除手術，並完成了18次化療。目前已展開新生活的她，6日難得在社群網站上傳一系列在國外海灘解放泳裝的辣照，吸引不少粉絲按讚！

▲▼朱芯儀。（圖／翻攝自Instagram／amandachu0308）

▲朱芯儀難得解放泳裝。（圖／翻攝自Instagram／amandachu0308）

照片中，可以看到朱芯儀單穿一件黑色連身泳裝，簡約造型中藏有細節巧思。正面採用挖空設計，從胸前一路延伸至腹部，若隱若現出渾圓上圍，並且襯托出纖細腰線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼朱芯儀。（圖／翻攝自Instagram／amandachu0308）

▲▼朱芯儀辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／amandachu0308）

▲▼朱芯儀。（圖／翻攝自Instagram／amandachu0308）

泳裝下半部分的中高衩剪裁，則是修飾了朱芯儀的雙腿線條，穠纖合度的體態在鏡頭前一覽無遺。時而在沙灘愜意地眺望遠方，時而輕靠在老公衛斯理的肩頭，隔著螢幕都能感受到幸福氛圍。

▲▼朱芯儀。（圖／翻攝自Instagram／amandachu0308）

▲衛斯理和朱芯儀一起出國度假。（圖／翻攝自Instagram／amandachu0308）

事實上，朱芯儀2023年分享抗癌經過時，除了自身努力，她也很感謝衛斯理一路以來的陪伴，老公不但給予安慰還分擔更多家庭事務，更不曾嫌棄因化療而變成光頭的她，「他說過『無論妳變成什麼樣子我都愛妳』，到現在晚上睡覺還是會牽我的手。」

當年提到乳房重建順利一事，朱芯儀坦言衛斯理稱讚「非常好」，她還害羞透露，重建後也有請老公試試觸感，「即使曾遇到了不好的事，但總能從中找到樂子。」她笑說。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

朱芯儀衛斯理賈子宸

推薦閱讀

沈玉琳轉血液腫瘤科查真正病因！2問題排除…友人曝最新檢查結果

沈玉琳轉血液腫瘤科查真正病因！2問題排除…友人曝最新檢查結果

7小時前

一早醒來看不到八大綜合台、TVBS歡樂台！　TBC突公告4頻道停播

一早醒來看不到八大綜合台、TVBS歡樂台！　TBC突公告4頻道停播

4小時前

芽芽六神無主！沈玉琳「在家病發經過曝」爆肝指數破萬 緊急送ICU

芽芽六神無主！沈玉琳「在家病發經過曝」爆肝指數破萬 緊急送ICU

7小時前

魏如萱「21歲差母子戀」夏季限定！　年下網紅Ian爆離開台灣

魏如萱「21歲差母子戀」夏季限定！　年下網紅Ian爆離開台灣

7小時前

快訊／《單身即地獄》洪真慶驚爆離婚！　斷22年婚掰了企業家尪

快訊／《單身即地獄》洪真慶驚爆離婚！　斷22年婚掰了企業家尪

4小時前

蔡阿嘎真的衝「蘿拉家麵店」捧場幫宣傳！吐實話：生意好才有錢還

蔡阿嘎真的衝「蘿拉家麵店」捧場幫宣傳！吐實話：生意好才有錢還

17小時前

60歲影帝爆婚變！「離婚」登搜尋關鍵字第一…22年童話婚姻現況曝

60歲影帝爆婚變！「離婚」登搜尋關鍵字第一…22年童話婚姻現況曝

23小時前

獨／沈玉琳最新病況曝光　愛妻芽芽將與主治醫師開記者會

獨／沈玉琳最新病況曝光　愛妻芽芽將與主治醫師開記者會

8/5 14:13

樂天伙食「蒼蠅活蛆雙拼」超噁畫面被外洩！球員爆內幕 球團回應了

樂天伙食「蒼蠅活蛆雙拼」超噁畫面被外洩！球員爆內幕 球團回應了

7小時前

「最美童星」病逝享年33歲！　曾演過《陰屍路》…去年發現罹癌

「最美童星」病逝享年33歲！　曾演過《陰屍路》…去年發現罹癌

1小時前

僅出道4年！韓女團無預警宣布解散　6成員告別：盡力完成剩下活動

僅出道4年！韓女團無預警宣布解散　6成員告別：盡力完成剩下活動

8/4 16:10

魏如萱捲三角戀消失4天首露面！　才缺席電台工作…突更新社群曬照

魏如萱捲三角戀消失4天首露面！　才缺席電台工作…突更新社群曬照

15小時前

熱門影音

趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！

趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
趙露思遭經紀人PUA委屈落淚

趙露思遭經紀人PUA委屈落淚
康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了

康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」
朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」
陳奕迅女兒陳康堤　首次公開演出

陳奕迅女兒陳康堤　首次公開演出
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包
洪榮宏〈挽仙桃〉怎麼唱?　胡瓜完美銜接別首歌XD

洪榮宏〈挽仙桃〉怎麼唱?　胡瓜完美銜接別首歌XD
蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

韓韶禧來台開跳〈Whiplash〉　眼神太電！主持人對視失敗

韓韶禧來台開跳〈Whiplash〉　眼神太電！主持人對視失敗

趙露思再控公司「生病不帶她就醫」！　「鎖飯店驅魔」找大師算命稱：有人下蠱

趙露思再控公司「生病不帶她就醫」！　「鎖飯店驅魔」找大師算命稱：有人下蠱

朴英奎上劉在錫節目「狂被激怒」　不停召喚《順風》「美月爸爸」XD

朴英奎上劉在錫節目「狂被激怒」　不停召喚《順風》「美月爸爸」XD

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

看更多

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

陳艾琳嚴重憂鬱症「想過一走了之」 靠3招康復：重新感受到被需要

10分鐘前43

快訊／韓女團成員陳屍家中身亡！才上過朴寶劍節目…警方展開調查

17分鐘前0

Vicky女兒摔倒「白色脂肪掉出」急送醫！　她見一幕心碎哭了

17分鐘前1

TBC拔除4頻道！八大2台突遭「無預警停播」　電視台回應：深感遺憾

37分鐘前0

朱芯儀出國脫了！難得解放泳衣「一路挖空到胸下」超辣身材全被拍

45分鐘前40

中居正廣性侵過程首曝光！強吻女主播「脫內衣埋胸」無視哭求硬上

47分鐘前1

房時爀向「HYBE全體員工」發內部信！　消失3個月首發聲道歉了

1小時前0

年輕人不想當兵4主因曝光！　黃鐙輝「蚊帳裡掉淚」憶往事：是應盡的義務

1小時前10

怎麼跟天王周杰倫這麼好？　阿Ken自揭「老二哲學」兄弟情全說了

1小時前0

柏霖開唱倒數！　首挑戰「1技能」獻驚喜：練到快走火入魔

讀者迴響

熱門新聞

  1. 沈玉琳轉血液腫瘤科查真正病因　
    7小時前1817
  2. 一早醒來看不到八大、TVBS歡樂台！TBC公告4頻道停播
    4小時前4427
  3. 沈玉琳「在家病發經過曝」
    7小時前47
  4. 魏如萱母子戀夏季限定　年下網紅Ian爆離開台灣
    7小時前1812
  5. 快訊／《單身即地獄》洪真慶驚爆離婚！
    4小時前42
  6. 蔡阿嘎真的衝「蘿拉家麵店」捧場幫宣傳！
    17小時前3251
  7. 60歲影帝爆婚變！「離婚」登搜尋關鍵字第一
    23小時前121
  8. 沈玉琳最新病況曝光芽芽將與主治醫師開記者會
    8/5 14:133648
  9. 樂天伙食爆翻車「蒼蠅活蛆雙拼」
    7小時前186
  10. 「最美童星」病逝享年33歲！　　
    1小時前85
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合