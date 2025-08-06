朱芯儀出國脫了！難得解放泳衣「一路挖空到胸下」超辣身材全被拍

記者潘慧中／綜合報導

朱芯儀2021年底診斷出乳癌2到3期後，隔年5月進行乳房切除手術，並完成了18次化療。目前已展開新生活的她，6日難得在社群網站上傳一系列在國外海灘解放泳裝的辣照，吸引不少粉絲按讚！

▲朱芯儀難得解放泳裝。（圖／翻攝自Instagram／amandachu0308）



照片中，可以看到朱芯儀單穿一件黑色連身泳裝，簡約造型中藏有細節巧思。正面採用挖空設計，從胸前一路延伸至腹部，若隱若現出渾圓上圍，並且襯托出纖細腰線。

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▲▼朱芯儀辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／amandachu0308）



泳裝下半部分的中高衩剪裁，則是修飾了朱芯儀的雙腿線條，穠纖合度的體態在鏡頭前一覽無遺。時而在沙灘愜意地眺望遠方，時而輕靠在老公衛斯理的肩頭，隔著螢幕都能感受到幸福氛圍。

▲衛斯理和朱芯儀一起出國度假。（圖／翻攝自Instagram／amandachu0308）



事實上，朱芯儀2023年分享抗癌經過時，除了自身努力，她也很感謝衛斯理一路以來的陪伴，老公不但給予安慰還分擔更多家庭事務，更不曾嫌棄因化療而變成光頭的她，「他說過『無論妳變成什麼樣子我都愛妳』，到現在晚上睡覺還是會牽我的手。」

當年提到乳房重建順利一事，朱芯儀坦言衛斯理稱讚「非常好」，她還害羞透露，重建後也有請老公試試觸感，「即使曾遇到了不好的事，但總能從中找到樂子。」她笑說。