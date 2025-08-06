趙露思為何要公開戰公司？「發聲曝1原因」　網心疼：她走投無路了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星趙露思開戰經紀公司後，幾乎每天都開直播和粉絲互動，4日首度公開自己剛入行的收入細節，第一個月的收入僅有2500元人民幣（約1萬元台幣），對於有人質疑她故意把糾紛搬上檯面，是要逼公司就範，她也直言很清楚在社群平台上發聲沒有用，決定公開決裂的原因令人心疼：「她是走投無路了。」

趙露思在直播透露，2016年進入演藝圈時，第一個月的收入僅有2500塊人民幣，數月後才漸漸提升至5000塊，「從剛入行一個月2500到一個月5000到今天……我對得起自己，很多人說，我賺的每一分錢都沒進到你們兜里，為什麽要讓你們幫我說話，我不是讓你幫我說話，我只是讓喜歡我的人、在乎我的人，我們能夠給到對方力量，讓他們放心，這就是我單純的目的。」

▲趙露思。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）



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針對外界對其職業態度的質疑，趙露思強調自己對演藝事業的投入和認真，「沒有戲不認真拍、沒有詞不認真記。沒有在房車上玩耽誤大家工作，我也對得起這10年。」趙露思目前面臨的解約困境相當棘手，因為合約期限簽至2030年，解約金可能高達4億元人民幣。

另外，對於有人質疑她可能是故意把糾紛搬上檯面，試圖利用輿論壓力達到目的，趙露思坦言，知道僅靠在社交平台發聲是無用的，「但是我覺得大家知道這件事（後），心裡就會比較清楚，要不然最後又變成我一個人發瘋。」她曾多次表達願意承擔相應的賠償，只希望能有一個坐下來談判、協商的機會，但經紀公司以「可能被封殺」為由施壓，要求她停止公開發言，變相剝奪其發聲管道。

▲趙露思。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）