魏如萱小21歲男友Ian宣布分手前女友　「整週神隱電台直播」原因曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后魏如萱（娃娃）日前認愛小21歲男友Ian後卻是風波不斷，繼昨晚她每週原訂的電台工作找DJ SoWhat代班主持後，今（5日）還是沒有現身電台直播，而是先在今下午預錄好晚上的節目，HitFm也證實：「本週waa因工作已排定，『OH夜DJ』節目內容皆以預錄形式進行，謝謝大家。」她隨後也在IG限時動態曬出工作照，似乎想藉此告訴粉絲自己一切都好。

▲魏如萱已經連兩天向電台告假。（圖／翻攝魏如萱IG）

事實上，魏如萱先前就曾透露，8月將會停工一段時間，好好陪伴兒子路易過暑假，她也在電台節目提過此事，當時還說正在思考要陪兒子去哪裡玩，因此據了解，下週起的電台工作將有其他接手代班，這段假期也是她先前就和經紀人說好的。

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魏如萱自從認愛小21歲網紅Ian後爭議連連，Ian的前女友若盈剛開始稱和Ian處在感情冷靜期，不認分手，上週若盈和Ian又被網友直擊騎車出遊約會，正當外界以為小倆口和好時，當天深夜Ian和若盈又聯合發布聲明宣布分手，而娃娃則從未對此事發表任何看法，和Ian是否分手也不得而知，讓網友霧裡看花。