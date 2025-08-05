趙露思直播哭了「淚訴父罹癌」！　昔被困劇組無法陪伴：很煎熬

記者王靖淳／綜合報導

大陸女星趙露思2日晚間在微博發文開撕經紀公司，除了控訴自己被騙走800多萬之外，同時也怒喊：「我不幹了。」事後她多次開直播與粉絲分享風波後的心境，同時也哽咽揭露一段兩年前不為人知的煎熬過往，那就是爸爸罹癌及爺爺過世。

▲趙露思直播中一度哽咽。（圖／翻攝自微博）

趙露思坦言，兩年前父親被診斷出癌症，且正處於危險的第二期化療階段，而她自己卻因工作被困在劇組，無法回家陪伴對方。回想起那段時光，趙露思形容內心其實很煎熬，不但要承受家人生病的壓力，還必須在鏡頭前維持專業表現。她當時抱持著「不是只有你家的事才算是事」的心態，深知不能因為個人因素影響劇組進度，因此一邊拍戲一邊替父親找醫院及醫生。

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▲趙露思直播中哭了。（圖／翻攝自微博）



面對父親罹癌，趙露思透露當時因為爺爺的離世才終於見到父親一面，身心俱疲的她，還缺席了一場重公開盛典，此舉在當時引發不少議論。對此，趙露思首度解釋了沉默的原因，她表示：「我知道那會兒的自己很脆弱」，並且深刻地了解在某些時候，她必須優先「保護情感」。

▲趙露思曝爸爸前年得癌症。（圖／翻攝自微博）

趙露思坦言害怕一旦將家務事公之於眾，就等於給了外界「更多可以傷害我的理由」，無論是言語或其他形式的攻擊。如今趙露思已走過當年的煎熬，為此她霸氣表示，「現在我不在乎，現在隨便罵什麼我過來了，然後我家人也過來了，更何況我爸爸挺好的，除了眼袋長得有點厲害，我問了好幾家醫院，他有這個包袱。」