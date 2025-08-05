王仁甫健檢冒紅字！　「1數值超標」月騎300公里控體態

▲5566擔任健康大使。（圖／千禧之愛健康基金會提供）



記者翁子涵／台北報導

5566王仁甫、許孟哲、孫協志應千禧之愛健康基金會之邀，擔任「89量腰日」健康大使，透過自己的親身經驗，鼓勵全民重視腰圍管理、血壓檢測與三高預防，並參加「八九量腰日」健康行動，為全民的健康發聲。

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▲5566呼籲大家重視健康。（圖／千禧之愛健康基金會提供）



王仁甫透露，自己過去因為外景與表演工作勞動強度高，一直覺得「自己很健康」，他坦言近年健康檢查才發現三酸甘油酯偏高，才開始了解腰圍、血脂、血壓這些數據背後的意義，他說：「現在就靠跑步、騎腳踏車，一個月騎超過300公里來控制體態。」

許孟哲則從育兒生活中體會到健康的重要。「我的小孩一個4歲、一個2歲，常常吵架，我在當和事佬時也會被情緒影響，有時氣到喘不過氣，才驚覺血壓飆高。」他也因此了解量血壓「722原則」，連續量7天、每天量2次、早晚各量1次。

5566認為，內在健康才是最根本的關鍵，他們說：「尤其近年身邊親友有不少人出現高血壓、糖尿病、中風等問題，讓他們更警覺健康不能等，三高若失控，就會面臨中風、糖尿病等風險。這次活動不只是提醒大家，更是提醒我們自己要為家庭、為下一代好好照顧自己。」他們三人也提醒：「腰圍是最簡單的健康指標！」

