《鬼滅之刃無限城》台灣輔12級！「小孩等1年不能看」家長傷心了

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》即將於8月8日在台灣上映。全台觀眾搶購預售票，已經造成電影院系統當機，電影在台灣分級「輔12」，意即「未滿12歲不得觀看」，即使家長陪同也不行，此舉引發部分家長疑惑：「為啥小孩不能看？」

▲《鬼滅之刃無限城》台灣8月8日上映。（圖／翻攝自臉書）

《鬼滅之刃無限城篇》再過3天全台上映，代理商木棉花多次透過社群網站說明，《無限城篇第一章》台灣分級輔12，指的是未滿12歲之兒童不得觀賞，家長陪同也不行。台灣網友對輔12級的看法兩極，有人嘆「暈倒~小孩子很期待說」、「為啥小孩不能看啊 電視都看完了」、「一直以為這是給小孩看」、「輔導級，哥哥看，弟弟外面站嗎？」、「9歲小孩很傷心，之前都一起去看了，這次不行看」、「小孩等了一年無法看」，甚至有網友敲碗剪成兩個版本，還有人認為票房將很難超越前作《無限列車》。

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另一派網友則認為「《鬼滅》本來就不是給小孩子看的」、「未來家長們少在那邊情緒勒索，到時看完又說太過血腥殘忍，票房會影響也不用太擔心早就破紀錄了」、「本來就是大人取向的動漫」、「看電影超怕小孩⋯⋯，一直爆雷還大叫」、「鬼滅從來就不是給小朋友看的啊」。

▲《鬼滅之刃無限城》第一章台灣上映屬輔12級。（圖／翻攝自臉書）

《鬼滅之刃無限城篇》第一章在日本分級PG12，指的是「未滿12歲的兒童觀賞時，需有家長或保護者陪同建議、指導」，與台灣「輔12」規定大不相同。由於故事會有不少刀劍殺傷的場面，在日本也引發家長議論：「給小孩看真的沒問題嗎？」而《無限列車》、《無限城篇》在日本都是分級PG12，日本看過電影的觀眾，都會無雷提醒欲帶孩童前往電影院的家長，「帶小孩要注意」、「比想像中流了更多的血」。且《無限城篇》並沒有對殘酷場景進行間接的模糊處理或刪減，對於已習慣故事動漫迷可說是好消息，但是家長仍需多加注意。

此外，日媒預測《無限城篇》第二章、第三章還會出現更衝擊場面，其還原度也受到外界高度期待。