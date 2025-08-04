趙露思吃播「麵店變打卡景點」　老闆認訂單暴增2倍：很幸運

記者王靖淳／綜合報導

大陸女星趙露思2日晚間在微博發文開撕經紀公司，除了控訴自己被騙走800多萬之外，同時也怒喊：「我不幹了。」隔天下午，趙露思親自開直播與粉絲互動，回應近期風波的心境，事後有網友到她直播中的麵店打卡，甚至搜出她身上穿的衣服、眼鏡、包包，目前傳出已經賣到斷貨。為此，該間麵店的老闆針對此事回應了！

▲趙露思。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

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綜合陸媒報導，趙露思最近直播中吃麵吐露近期心境，畫面曝光後除了穿搭引起網友關注，就連畫面中她吃的麵都吸引打卡潮。該麵店老闆透露，店內原本每天平均只有30多筆的訂單，但在趙露思直播後，光是半天時間就湧入了80張訂單。面對突如其來的人潮，老闆除了認為很幸運，同時也在店外增設桌椅，但門口依舊排起了長長的人龍，顯見趙露思的粉絲動員力極強大。

此外，趙露思在直播中所穿的衣服及配飾，也都被粉絲們迅速找出並紛紛尋找同款。直播中趙露思戴的同款帽子，在相關店鋪庫存都已顯示缺貨。據店鋪頁面顯示，這款帽子預計將於9月1日重新發貨。然而，趙露思的同款包包也因為熱度過高而迅速下架。

▲趙露思最近開撕經紀公司。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

趙露思3日下午開直播回應關於風波的心境，她坦言開直播就是為了講清楚，讓粉絲放心。對於有人擔心她精神狀態，她直言「沒瘋，謝謝。」至於有網友造謠，趙露思直接回嗆「誰告你解約了，誰告你開店了？一天到晚就是那種營銷號，老是截人半句、幾個字，賺這些錢不虧心嗎？真服了，誰要開店？要開店我早開了，虧老些錢了，你以為那些開店的都賺錢啊？」掀起不小討論。